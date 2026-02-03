ua en ru
"Це не цирк і не клуб": Пивоварова звинуватили в нарузі над Оперним театром в Одесі

Вівторок 03 лютого 2026 11:57
"Це не цирк і не клуб": Пивоварова звинуватили в нарузі над Оперним театром в Одесі Артем Пивоваров (фото: facebook.com/pivovarovofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Артем Пивоваров опинився в центрі гучного обговорення після концерту в Одесі. Причиною хвилі критики стала поведінка артиста під час виступу в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Детальніше про це дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Під час концерту Пивоваров просто зі сцени вибрався на балкон глядацької зали та пройшовся краєм огорожі.

Таким чином артист намагався дістатися до прихильниці, аби забрати в неї квіти.

Відео з цього моменту швидко розлетілося мережею - ролики активно поширюють шанувальники співака в соцмережах.

Сам Артем Пивоваров запевнив, що пересувався максимально обережно та нічого не пошкодив у театрі.

@_portal__ Odesa Day 1.Done Артем як завжди-енергія,драйв і трохи паркуру #pivovarovmusic оригінальний звук - PIVOVAROV_PORTAL_FAN

Втім, у коментарях під відео юзери масово висловлюють обурення, наголошуючи, що така поведінка є проявом неповаги до культурної та архітектурної цінності будівлі.

Окремо користувачі зауважують, що подібні трюки можуть бути небезпечними як для самого артиста, так і для глядачів.

  • Наруга над театром
  • Ппц, і це Оперний наш театр...
  • Це ж Оперний, а не клуб. Треба поводитися культурно, хоч ти і супер співак
  • Це найжахливіше, що спіткало оперний театр...
  • Оперний в шоці від цього.... Ніякого виховання... Це не цирк...
  • Це теж саме те, що виступати в Лаврі

&quot;Це не цирк і не клуб&quot;: Пивоварова звинуватили в нарузі над Оперним театром в ОдесіАртем Пивоваров обурив поведінкою у театрі (скріншот)

До слова, сам Артем Пивоваров публічно не відреагував на критику та не прокоментував ситуацію.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли артиста критикують за поведінку під час виступів у театрах.

Раніше під час концерту в Чернівцях Пивоваров також видерся на балкон у глядацькій залі.

Тоді співак, попри травмовану за кілька місяців до цього ногу, повісив її через поруччя балкону та продовжив співати разом із фанатами.

&quot;Це не цирк і не клуб&quot;: Пивоварова звинуватили в нарузі над Оперним театром в ОдесіАртем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Хоча частина публіки сприйняла цей жест як прояв фізичної витривалості та емоційного контакту з глядачами, далеко не всі шанувальники розділили захват.

Багато користувачів тоді також засудили артиста, назвавши такі дії проявом неповаги до театрального простору, де відбувався концерт.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok-акаунт PIVOVAROV_PORTAL_FAN, Instagram Пивоварова.

