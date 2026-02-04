Анатоліч розніс Петра Чорного через скандал із виїздом чоловіків за кордон: "Це огидно"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч публічно відреагував на гучний скандал довкола співака Петра Чорного , якого журналісти Bihus.info запідозрили в участі у схемі незаконного переправлення чоловіків за кордон у період воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал зірки.

Ведучий заявив, що не може залишатися осторонь, адже подібні історії б’ють по репутації всієї креативної спільноти.

За словами Анатоліча, він обурений тим, що через окремі випадки під сумнів ставиться чесна робота артистів, музикантів і ведучих, які законно виїжджають за кордон із концертами та благодійними проєктами.

Він наголосив, що такі дії шкодять довірі до всієї індустрії.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ведучий також згадав, що має офіційне право перетинати кордон як багатодітний батько, однак принципово не користується цією можливістю для власного комфорту чи відпочинку.

Схему, описану в журналістському розслідуванні, Анатоліч охарактеризував як цинічну й неприйнятну, підкресливши, що у разі підтвердження фінансової вигоди вона має стати предметом розгляду правоохоронних органів.

"Це кидає тінь на всю індустрію, бо величезна кількість артистів, танцюристів, ведучих їздять за кордон на різні концерти. Наприклад, я можу виїжджати за кордон як багатодітний батько, але не користуюся цим заради відпочинку. Схема тупорила - у мене нуль розуміння. Я вважаю це огидним. Мені здається, що якщо Петя на цьому заробляв, то це взагалі підсудна має бути справа", - обурився Анатолій Анатоліч.

Скандал із виїздом чоловіків: що інкримінують Петру Чорному

Згідно з матеріалами розслідування Bihus.Info, Петро Чорний може бути причетний до незаконного вивезення за кордон щонайменше п’яти українських чоловіків.

Їх нібито оформлювали як учасників музичного колективу співака для виїзду на благодійні концерти.

Журналісти з’ясували, що знайомий артиста Сергій Матусов у період із червня 2025 року по січень 2026-го неодноразово звертався до КМВА з проханнями про дозвіл на виїзд.

При цьому склад так званих "артистів" щоразу змінювався, однак прізвище Чорного фігурувало в документах постійно.

Петро Чорний (фото: facebook.com/petro.cornij)

Частина чоловіків після поїздок за межі України додому так і не повернулася.

Деякі з фігурантів підтвердили журналістам, що перетинали кордон як учасники колективу співака, а один із них заявив, що заплатив за таку можливість близько п’яти тисяч доларів.

Сам Петро Чорний від детальних коментарів відмовився, відповівши журналістам емоційно й агресивно.

"Хто тебе послав? Напевно, той чорт, який не може поділити з Матусовим кеш (гроші - прим. ред.). Закрийте рот, коли Петро Чорний говорить", - заявив він.