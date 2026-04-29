Переможниця "Холостяка" Бєлєнь показала новонароджену доньку: на кого вона схожа

Інна Бєлєнь показала перші фото доньки

Зірка "Холостяка" вранці вийшла в Stories до підписників та показала фото з малечею.

"Народила таку солодку булочку", - зазначила вона.

Обличчя дитини Бєлєнь поки що не показала, проте розповіла, що вона дуже схожа на свого тата - чоловіка Інни.

"Вона - копія Вані. Губи, ніс, очі, обличчя. Навіть група крові - і то його. А я настільки його люблю, що тільки рада", - написала блогерка.

Також зірка "Холостяка" розповіла про свій стан після пологів. На жаль, у неї піднялася температура, проте їй допомагає чоловік, який весь час поруч.

"Ваня з нами весь час. У мене була температура, і після пологів він був з манюнею: я просто провалювалась в сон. Я погано пам’ятаю половину всього саме після пологів. Я дала організму час прийти в себе, а Ваня адаптував манюню к першому часу ззовні. Такий собі негласний тандем вийшов", - зазначила вона.

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Інна Бєлєнь - 30-річна уродженка Харкова, за фахом перекладачка німецької мови. Вона працювала й жила за кордоном, займалася ресторанним бізнесом та інвестиціями, а також брала участь у реаліті-шоу "Холостяк" з ветераном війни Олександром Будьком "Тереном", де стала переможницею.

У 2025 році вона почала нові стосунки з колишнім однокласником Іваном.

Наприкінці 2025 року пара заручилася та оголосила про вагітність Інни. Вони також зробили вечірку гендерпаті, на якій стало відомо, що народиться дівчинка.

В лютому 2026-го вони розписалися, Інна взяла прізвище чоловіка.

На 8 місяці вагітності блогерка потрапила у лікарню із пневмонією, проте лікарі швидко стабілізували її стан.

Незважаючи на побоювання, що дитина може народитися передчасно, пологи у Інни не починалися до 41-го тижня вагітності. 28 квітня вона народила донечку.

Інна Бєлєнь з чоловіком