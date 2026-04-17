Аліна Гросу вперше стала мамою: зворушливе фото з малюком та чоловіком

Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Артистка народила сина та майже одразу поділилася новиною з прихильниками, поєднавши її з творчим релізом - презентацією авторської "Колискової", написаної під час вагітності.

Коли саме сталася радісна подія, співачка поки що не розсекретила. Проте відомо, що малюк народився дуже великим: майже 5 кг та 48 см.

"Народження пройшло не зовсім за планом, але в найкращому сенсі. На УЗД Аліні обіцяли малюка вагою близько 3,4-3,5 кілограма, а народився справжній богатир - майже 4,7 кг", - сказано в повідомленні.

"Наша любов, наш маленький Всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4 кг найдорожчого в світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок", - написала зірка в Instagram.

Також вона опублікувала фото з чоловіком, обличчя якого не показує у мережі, прикривши його смайликом.

Де народжувала Гросу

Як відомо, зараз Гросу живе та працює в США. Проте вона свідомо вирішила народжувати в Україні, адже для неї було принципово важливо, щоб цей особливий момент відбувся саме на батьківщині.

Колискова для сина

Разом із новиною про поповнення у родині співачка презентувала пісню "Колискова", яку створила ще до народження дитини. За словами Гросу, це один із найособистіших треків у її кар’єрі.

Композицію вона написала під час вагітності, а записати встигла буквально за 10 днів до пологів.

Співачка пояснила, що прагнула створити пісню з українським етнічним настроєм, яка звучала б "у хорошому сенсі старомодно" - ніби передана з покоління в покоління.

Особисте життя Аліни Гросу

Аліна Гросу була одружена з російським бізнесменом Олександром Комковим, однак шлюб завершився розлученням у 2019 році.

Після цього вона перебувала у стосунках з актором Романом Полянським. На початку повномасштабної війни пара була в Чернівцях, але вже у 2023 році співачка натякнула на розрив.

Згодом Гросу переїхала до США, де продовжила творчу кар’єру.

У березні 2024 року артистка повідомила про друге весілля, не розкриваючи особу чоловіка. Пізніше її бачили разом із Полянським на приватному заході в Нью-Йорку.

Вагітність Аліни Гросу

Аліна Гросу наприкінці 2025 року вперше запідозрили у вагітності після фото з округлим животом у США, але тоді вона це не коментувала.

Офіційно про майбутнє материнство артистка повідомила 10 січня 2026 року у кліпі, зізнавшись, що довго не могла завагітніти та пройшла складний шлях із лікуванням і розчаруваннями.

У лютому 2026-го вона розсекретила, що чекає на сина, хоча раніше їй прогнозували дівчинку.