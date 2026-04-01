Блогерка-мільйонниця Анастасія Марків стала мамою: перше фото з немовлям

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків уперше стала мамою. Радісною подією вона поділилася у соцмережах, опублікувавши фото після пологів.

Анастасія Марків стала мамою: що відомо

Зірка соцмереж народила первістка 16 квітня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Ім'я дитини розкривати не стала, а про стать повідомила ще під час вагітності у лютому - це хлопчик.

Тоді вона опублікувала серію фото з тортиком, колір начинки якого виявився блакитним.

"Все життя була впевнена, що буде дівчинка, а під час вагітності абсолютно не відчувала, хто ж там", - писала зірка.

Втім, виявилося, що чекає вона саме на сина.

Марків народила первістка (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Як відреагували в мережі

Підписники та зіркові друзі одразу взялися вітати новоспечену маму. Серед таких - Ксенія Мішина, Ніколас Карма та Світлана Тарабарова.

"З початком нового життя. Вітаємо хлопчика".

"Вітаю".

"Це щастя".

"Яка гарна дата. Вітання вам".

"Нехай зростає здоровеньким та щасливим батькам на втіху".

"Нехай Господь Благословляє і береже".

"Будьте здорові та щасливі".

Марків на 9 місяці вагітності (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Що відомо про Анастасію Марків

Блогерка зі Львова створює гумористичний контент на різні актуальні теми. Стала відомою у 2019 році після участі в кастингу шоу "Х-фактор".

У TikTik кількість її підписників перевищує 2 мільйона, а в Instagram налічує 437 тисяч.

Про вагітність повідомила у жовтні минулого року. Тоді ж оголосила про заручини з коханим, про якого тривалий час не розповідала.