Блогерка-мільйонниця Анастасія Марків стала мамою: перше фото з немовлям
Українська блогерка та акторка Анастасія Марків уперше стала мамою. Радісною подією вона поділилася у соцмережах, опублікувавши фото після пологів.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.
Анастасія Марків стала мамою: що відомо
Зірка соцмереж народила первістка 16 квітня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.
Ім'я дитини розкривати не стала, а про стать повідомила ще під час вагітності у лютому - це хлопчик.
Тоді вона опублікувала серію фото з тортиком, колір начинки якого виявився блакитним.
"Все життя була впевнена, що буде дівчинка, а під час вагітності абсолютно не відчувала, хто ж там", - писала зірка.
Втім, виявилося, що чекає вона саме на сина.
Марків народила первістка (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)
Як відреагували в мережі
Підписники та зіркові друзі одразу взялися вітати новоспечену маму. Серед таких - Ксенія Мішина, Ніколас Карма та Світлана Тарабарова.
- "З початком нового життя. Вітаємо хлопчика".
- "Вітаю".
- "Це щастя".
- "Яка гарна дата. Вітання вам".
- "Нехай зростає здоровеньким та щасливим батькам на втіху".
- "Нехай Господь Благословляє і береже".
- "Будьте здорові та щасливі".
Марків на 9 місяці вагітності (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)
Що відомо про Анастасію Марків
Блогерка зі Львова створює гумористичний контент на різні актуальні теми. Стала відомою у 2019 році після участі в кастингу шоу "Х-фактор".
У TikTik кількість її підписників перевищує 2 мільйона, а в Instagram налічує 437 тисяч.
Про вагітність повідомила у жовтні минулого року. Тоді ж оголосила про заручини з коханим, про якого тривалий час не розповідала.