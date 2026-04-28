Інна Бєлєнь вперше стала мамою: ніжне відео з немовлям

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь народила доньку. Вона потішила мережу першими зворушлими відео та фото з малечею.

Інна Бєлєнь народила: що відомо

Зірка "Холостяка" потішила новиною про поповнення в родині 28 квітня. Саме в цей день вона та її чоловік привітали донечку.

Новоспечена мама опублікувала відео з новонародженою, зроблені прямо у пологовому. У підписі вона звернулася до малечі.

"Дякую, що зробила нас мамою і татом", - написала блогерка.

У ролику можна побачити, як Інна та її чоловік Іван готуються до появи маленької на світ. Судячи з кадрів, коханий підтримував блогерку, поки вона народжувала.



Поки що Бєлєнь не розкрила, як назвала донечку. Лише показала фото з датою її народження. До пологів вона казала, що дівчинка у них невелика - 49 см, а важить 3543 г.

Інна Бєлєнь з донькою (фото: instagram.com/innka_belen)

Напередодні Інна натякнула підписникам, що вирушає до пологового. Вона опублікувала ніжне відео, на якому вони з чоловіком обіймаються перед важливою подією.

"Якщо ви це бачите, то ми вже їдемо за нашим щастям. Скоро в цих обіймах буде +1", - писала вона.



Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь

Про свою вагітність вона розповіла на постшоу 14 сезону шоу "Холостяк". Тоді вона з'явилася з помітно округлим животиком та коханим, якого знає ще зі школи.

Пара офіційно одружилася в лютому цього року. Про стать дитини блогерка розповіла 27 січня, поширивши відео з гендерпаті.

Відомо, що завершення вагітності було для Інни непростим. Пологи не починалися, а 28 квітня мав настати 41-й тиждень. Крім того, лікарі виявили подвійне обвиття пуповиною у дитини. Лікарі планували стимулювати процес.

"Я максимально за природній процес, але коли це не суперечить здоровому глузду, бо головне - це здоров'я малюка та мами", - казала Інна.

Судячи з перших кадрів і мама, і дитина почуваються добре.