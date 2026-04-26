Головна » Розваги » Шоу бізнес

45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком від нареченого-військового (відео)

18:06 26.04.2026 Нд
Ведуча розсекретила радісну новину й показала животик на щемливому відео
aimg Поліна Кузенко
Соломія Вітвіцька та її обранець (колаж: РБК-Україна)

Зірка "плюсів" Соломія Вітвіцька чекає на дитину. Ведуча та її наречений-воїн поділилися радісною новиною й навіть показали УЗД малюка.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Вітвіцької.

Зірка "плюсів" вагітна первістком

Так, ведуча та її обранець - військовий Олексій Ситайло, записали особливе відео. Пара позувала на мосту, а потім Соломія показала животик. Виявилося, зірці вдалося приховувати вагітність декілька місяців.

Нині ж, коли животик важко не помітити, вона показала ще й УЗД-знімок, на якому можна роздивитися первістка Вітвіцької.

Вітвіцька і її наречений-воїн чекають на дитину (скриншоти)

"В очікуванні нашого дива", - підписала щемливі кадри зірка.

Що відомо про стосунки Вітвіцької та її нареченого

Нагадаємо, що з 2013 до 2021 року Соломія Вітвіцька перебувала у шлюбі з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим. Після розлучення телеведуча тривалий час не афішувала особисте життя, зосередившись на роботі та волонтерстві.

Вітвіцька і Ситайло (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

З нинішнім обранцем вона була знайома й раніше, вони перетиналися на святах у спільних друзів. Втім, по-справжньому зблизилися вже під час повномасштабної війни, коли Вітвіцька їздила з гуманітарною допомогою на Бахмутський напрямок.

Як зізнавалася ведуча, їхнє спілкування почалося з прохання про допомогу: підрозділу Олексія були потрібні генератори. Вона одразу долучилася, адже займається волонтерством ще з 2014 року. Згодом це знайомство переросло у стосунки, а 14 лютого 2025 року він освідчився їй під час відпочинку в Буковелі.

ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським