RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Победительница "Холостяка" Белень показала новорожденную дочь: на кого она похожа

13:54 29.04.2026 Ср
2 мин
Молодая мама столкнулась с первыми трудностями после родов
aimg Катерина Собкова
Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Победительница проекта "Холостяк-13", блогерша Инна Белень, которая вчера стала мамой, показала первые фото с новорожденной дочкой.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Больше интересного: 45-летняя Соломия Витвицкая беременна первенцем от жениха-военного

Инна Белень показала первые фото дочери

Звезда "Холостяка" утром вышла в Stories к подписчикам и показала фото с малышкой.

"Родила такую сладкую булочку", - отметила она.

Инна Белень родила дочь (скриншот)

Лицо ребенка Белень пока не показала, однако рассказала, что он очень похож на своего папу - мужа Инны.

"Она - копия Вани. Губы, нос, глаза, лицо. Даже группа крови - и то его. А я настолько его люблю, что только рада", - написала блогерша.

Инна Белень рассказала, на кого похожа дочь (скриншот)

Также звезда "Холостяка" рассказала о своем состоянии после родов. К сожалению, у нее поднялась температура, однако ей помогает муж, который все время рядом.

"Ваня с нами все время. У меня была температура, и после родов он был с манюней: я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего именно после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал малыша к первому времени извне. Такой себе негласный тандем получился", - отметила она.

Белень рассказала о своем состоянии после родов (скриншот)

Что известно о личной жизни Инны Белень

Инна Белень - 30-летняя уроженка Харькова, по специальности переводчица немецкого языка. Она работала и жила за границей, занималась ресторанным бизнесом и инвестициями, а также участвовала в реалити-шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром Будько "Тереном", где стала победительницей.

В 2025 году она начала новые отношения с бывшим одноклассником Иваном.

В конце 2025 года пара обручилась и объявила о беременности Инны. Они также сделали вечеринку гендерпати, на которой стало известно, что родится девочка.

В феврале 2026-го они расписались, Инна взяла фамилию мужа.

На 8 месяце беременности блогерша попала в больницу с пневмонией, однако врачи быстро стабилизировали ее состояние.

Несмотря на опасения, что ребенок может родиться преждевременно, роды у Инны не начинались до 41-й недели беременности. 28 апреля она родила дочь.

Инна Белень с мужем (фото: instagram.com/innka_belen)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХолостякНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды