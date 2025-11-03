ua en ru
Перемога з диво-голом Маліновського: "Дженоа" вперше тріумфувала в Серії А (відео)

Понеділок 03 листопада 2025 22:05
UA EN RU
Перемога з диво-голом Маліновського: "Дженоа" вперше тріумфувала в Серії А (відео) Фото: Маліновський забив не лише за збірну (x.com/GenoaCFC)
Автор: Андрій Костенко

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський відзначився першим у сезоні голом за італійський клуб. Хавбек забив у ворота "Сассуоло" у матчі 10-го туру Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф після звільнення тренера

Клуб з Генуї виграв вперше в сезоні. Сталося це після звільнення головного тренера Патріка Вієйра.

Маліновський повернувся до стартового складу "грифонів" і вийшов на поле у сьомому поспіль матчі чемпіонату. Уже на 18-й хвилині українець відкрив рахунок. Після розіграшу кутового він підхопив м'яч за межами штрафного майданчика та потужним ударом у дальній кут вразив ворота суперника.

Після перерви "Сассуоло" зрівняв рахунок. Однак на 90+3 хвилині команда українця вирвала перемогу: відзначився норвежець Лео Естігор.

Цей успіх дозволив "Дженоа" перервати серію з 10-ти матчів без виграшів і піднятися з останнього місця турнірної таблиці на 18-ту позицію.

Перемога з диво-голом Маліновського: &quot;Дженоа&quot; вперше тріумфувала в Серії А (відео)

Важливий гол для українця

Для Маліновського цей гол за "Дженоа" став не лише першим у клубному сезоні, а й першим з лютого 2024 року. Востаннє він відзначався результативною дією у березні, коли зробив два асисти у матчі з "Лечче".

Загалом у складі "Дженоа" українець має чотири забиті м'ячі, три з яких – у дебютному сезоні-2023/24.

На жаль, наступний матч Серії А проти "Фіорентини" (9 листопада) Маліновський пропустить через перебір жовтих карток – попередження у грі з "Сассуоло" стало для нього п'ятим у сезоні.

Далі – ігри за збірну

Цього сезону Маліновський забивав лише у складі збірної України: тричі у жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1).

Очікується, що хавбек долучиться до команди Сергія Реброва у листопаді, коли українці проведуть вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Раніше ми писали, що українець потрапив до топ-10 оновленого рейтингу воротарів світу.

Також розповіли, чи зможуть Зінченко та Ярмолюк допомогти збірній України в листопаді.

