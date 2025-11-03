ua en ru
Победа с чудо-голом Малиновского: "Дженоа" впервые триумфовала в Серии А (видео)

Понедельник 03 ноября 2025 22:05
Победа с чудо-голом Малиновского: "Дженоа" впервые триумфовала в Серии А (видео) Фото: Малиновский забил не только за сборную (x.com/GenoaCFC)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился первым в сезоне голом за итальянский клуб. Хавбек забил в ворота "Сассуоло" в матче 10-го тура Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф после увольнения тренера

Клуб из Генуи выиграл впервые в сезоне. Произошло это после увольнения главного тренера Патрика Виейра.

Малиновский вернулся в стартовый состав "грифонов" и вышел на поле в седьмом подряд матче чемпионата. Уже на 18-й минуте украинец открыл счет. После розыгрыша углового он подхватил мяч за пределами штрафной площадки и мощным ударом в дальний угол поразил ворота соперника.

После перерыва "Сассуоло" сравнял счет. Однако на 90+3 минуте команда украинца вырвала победу: отличился норвежец Лео Эстигор.

Этот успех позволил "Дженоа" прервать серию из 10-ти матчей без выигрышей и подняться с последнего места турнирной таблицы на 18-ю позицию.

Победа с чудо-голом Малиновского: &quot;Дженоа&quot; впервые триумфовала в Серии А (видео)

Важный гол для украинца

Для Малиновского этот гол за "Дженоа" стал не только первым в клубном сезоне, но и первым с февраля 2024 года. Последний раз он отмечался результативным действием в марте, когда сделал два ассиста в матче с "Лечче".

Всего в составе "Дженоа" украинец имеет четыре забитых мяча, три из которых - в дебютном сезоне-2023/24.

К сожалению, следующий матч Серии А против "Фиорентины" (9 ноября) Малиновский пропустит из-за перебора желтых карточек - предупреждение в игре с "Сассуоло" стало для него пятым в сезоне.

Далее - игры за сборную

В этом сезоне Малиновский забивал только в составе сборной Украины: трижды в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).

Ожидается, что хавбек присоединится к команде Сергея Реброва в ноябре, когда украинцы проведут решающие матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Ранее мы писали, что украинец попал в топ-10 обновленного рейтинга вратарей мира.

Также рассказали, смогут ли Зинченко и Ярмолюк помочь сборной Украины в ноябре.

