Травми Зінченка та Ярмолюка: чи зможуть легіонери з АПЛ допомогти збірній України

П'ятниця 31 жовтня 2025 11:49
UA EN RU
Травми Зінченка та Ярмолюка: чи зможуть легіонери з АПЛ допомогти збірній України Фото: Олександр Зінченко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Напередодні ключових матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 травми отримали вітчизняні легіонери з АПЛ Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк.

Як іде відновлення та чи зіграють футболісти за національну команду – повідомляє РБК-Україна.

На скільки вибув Зінченко

Про стан захисника "Ноттінгем Форест" розповів головний тренер "лісників" Шон Дайч перед грою своєї команди проти "Манчестер Юнайтед" у 10-му турі АПЛ.

"Зінченко – поки що ні. На жаль, він вибув на довше, ніж ми спершу думали", - відповів тренер на пряме запитання журналістів на передматчевій прес-конференції.

Українець травмувався у матчі Ліги Європи проти Порту (2:0). Як зазначив спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму Telegram-каналі, виклик Зінченка на матчі збірної України в листопаді майже виключений, адже пошкодження має залишити гравця поза грою на 4-6 тижнів.

Новини про Ярмолюка

На щастя, інший легіонер з АПЛ – півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк зміг уникнути серйозної травми.

25 жовтня "Брентфорд" у домашньому матчі переміг "Ліверпуль" (3:2) у рамках 9-го туру чемпіонату Англії. Єгор Ярмолюк на 29-й хвилині був змушений залишити поле через пошкодження після одного з єдиноборств.

За попередніми прогнозами очікувалося, що півзахисник пропустить матчі збірної в листопаді, проте ситуація виявилася не такою критичною.

Ярмолюк залишався поза тренувальним процесом лише декілька днів. Він зможе повернутися на поле вже в наступному матчі АПЛ – 1 листопада проти "Крістал Пелас".

Коли грає збірна

Матчі в європейських лігах, що відбудуться в найближчі вихідні, стануть останніми перед перервою на поєдинки збірних.

Українська команда зіграє проти Франції та Ісландії – 13-го та 16-го листопада відповідно. Зараз "синьо-жовті" посідають у своїй відбірковій групі 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

Раніше ми розповіли, як Довбик, Забарний та інші українці зіграли в останніх матчах за свої клуби.

Також ми писали, що Андрій Ярмоленко зробив заяву про конфлікт із Шовковським.

