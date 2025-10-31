Українець у топ-10: свіжий рейтинг найдорожчих воротарів світу
Після оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих воротарів світу. У топ-10 потрапив українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.
Хто на вершині
Лідирують у списку одразу п'ятеро голкіперів, хоча за правилами порталу формальним першим номером є партнер Іллі Забарного по ПСЖ Люка Шевалье – оскільки він наймолодший (23 роки). Його вартість 40 мільйонів євро.
Стільки ж коштують – колишній воротар парижан Джанлуїджі Доннарумма, який зараз є гравцем "Манчестер Сіті", Діогу Кошта з "Порту", Грегор Кобел з "Боруссії" Д та Давід Рая з "Арсенала".
Трубін і топ-10
Українець Анатолій Трубін, якого оцінили в 28 мільйонів посідає в рейтингу 9-ту сходинку. Він коштує стільки ж, скільки і грузин Гіоргі Мамардашвілі з "Ліерпуля", але молодший за нього на рік.
Найдорожчі воротарі світу за версією Transfermarkt
- Люка Шевальє (Франція, ПСЖ, 23 роки) – 40 млн євро
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Манчестер Сіті", 26) – 40 млн
- Діогу Кошта (Португалія, "Порту", 26) – 40 млн
- Грегор Кобел (Швейцарія, "Боруссія" Д, 27) – 40 млн
- Давід Рая (Іспанія, "Арсенал", 30) – 40 млн
- Барт Вербрюгген (Нідерланди, "Брайтон", 23) – 35 млн
- Гульєльмо Вікаріо (Італія, "Тоттенхем", 29) – 32 млн
- Джеймс Траффорд (Англія, "Манчестер Сіті", 23) – 30 млн
- Анатолій Трубін (Україна, "Бенфіка", 24) – 28 млн
- Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, "Ліверпуль", 25) – 28 млн
Найдорожчі воротарі світу (колаж: "Футбол України")
