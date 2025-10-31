ua en ru
Українець у топ-10: свіжий рейтинг найдорожчих воротарів світу

П'ятниця 31 жовтня 2025 18:22
Фото: Анатолій Трубін (x.com/slbenfica)
Автор: Андрій Костенко

Після оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих воротарів світу. У топ-10 потрапив українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.

Хто на вершині

Лідирують у списку одразу п'ятеро голкіперів, хоча за правилами порталу формальним першим номером є партнер Іллі Забарного по ПСЖ Люка Шевалье – оскільки він наймолодший (23 роки). Його вартість 40 мільйонів євро.

Стільки ж коштують – колишній воротар парижан Джанлуїджі Доннарумма, який зараз є гравцем "Манчестер Сіті", Діогу Кошта з "Порту", Грегор Кобел з "Боруссії" Д та Давід Рая з "Арсенала".

Трубін і топ-10

Українець Анатолій Трубін, якого оцінили в 28 мільйонів посідає в рейтингу 9-ту сходинку. Він коштує стільки ж, скільки і грузин Гіоргі Мамардашвілі з "Ліерпуля", але молодший за нього на рік.

Найдорожчі воротарі світу за версією Transfermarkt

  1. Люка Шевальє (Франція, ПСЖ, 23 роки) – 40 млн євро
  2. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Манчестер Сіті", 26) – 40 млн
  3. Діогу Кошта (Португалія, "Порту", 26) – 40 млн
  4. Грегор Кобел (Швейцарія, "Боруссія" Д, 27) – 40 млн
  5. Давід Рая (Іспанія, "Арсенал", 30) – 40 млн
  6. Барт Вербрюгген (Нідерланди, "Брайтон", 23) – 35 млн
  7. Гульєльмо Вікаріо (Італія, "Тоттенхем", 29) – 32 млн
  8. Джеймс Траффорд (Англія, "Манчестер Сіті", 23) – 30 млн
  9. Анатолій Трубін (Україна, "Бенфіка", 24) – 28 млн
  10. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, "Ліверпуль", 25) – 28 млн



Найдорожчі воротарі світу (колаж: "Футбол України")

Раніше ми писали, що Трубін повторив український рекорд в Португалії.

Також розповіли, чи зможуть Зінченко та Ярмолюк допомогти збірній України в листопаді.

