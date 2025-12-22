UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік збірна України

Фото: Збірна України завершує рік у топ-30 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками 2025 року. Збірна України зберегла свою попередню позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Останні матчі України

Останні матчі у 2025 році команда Сергія Реброва провела в межах відбору до чемпіонату світу-2026. Спершу "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Франції (0:4), однак у наступному поєдинку зуміли реабілітуватися, обігравши Ісландію з рахунком 2:0.

Ці результати дозволили Україні фінішувати другою у групі та пробитися до плей-офф кваліфікації на мундіаль.

З ким конкурують "синьо-жовті"

У світовому рейтингу ФІФА збірна України завершує рік на 28-му місці. Вона має 1557,47 бала та зберегла свою позицію в порівнянні з попередньою версією списку.

Відставання від Канади, яка посідає 27-му сходинку, становить 1,68 очка, тоді як перевага над найближчим переслідувачем – Норвегією –  4,33 бала.

У топ-10 – без змін

Першу позицію у рейтингу утримує збірна Іспанії, яка випереджає Аргентину та Францію. Загалом у топ-10 рейтингу змін не відбулося.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 22 грудня:

  1. Іспанія – 1877,18
  2. Аргентина – 1873,33
  3. Франція – 1870,00
  4. Англія – 1834,12
  5. Бразилія – 1760,46
  6. Португалія – 1760,38
  7. Нідерланди – 1756,27
  8. Бельгія – 1730,71
  9. Німеччина – 1724,15
  10. Хорватія – 1716,88
  • …27. Канада – 1559,15
  • …26. Україна – 1557,47
  • …29. Норвегія – 1553,14

Позиції суперників у плей-офф

Свій наступний поєдинок національна команда України проведе 26 березня 2026 року – у межах плей-офф відбору до чемпіонату світу проти збірної Швеції.

У разі успіху підопічні Сергія Реброва зіграють із переможцем пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що в поточному рейтингу Швеція посідає 43-тє місце, Польща – 31-ше, Албанія – 63-тє.

Раніше ми розповіли про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

Також дізнайтеся, скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболФІФА