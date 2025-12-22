RU

Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год сборная Украины

Фото: Сборная Украины завершает год в топ-30 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг мужских национальных сборных по итогам 2025 года. Сборная Украины сохранила свою предыдущую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Последние матчи Украины

Последние матчи в 2025 году команда Сергея Реброва провела в рамках отбора к чемпионату мира-2026. Сначала "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Франции (0:4), однако в следующем поединке сумели реабилитироваться, обыграв Исландию со счетом 2:0.

Эти результаты позволили Украине финишировать второй в группе и пробиться в плей-офф квалификации на мундиаль.

С кем конкурируют "сине-желтые"

В мировом рейтинге ФИФА сборная Украины завершает год на 28-м месте. Она имеет 1557,47 балла и сохранила свою позицию по сравнению с предыдущей версией списка.

Отставание от Канады, которая занимает 27-ю строчку, составляет 1,68 очка, тогда как преимущество над ближайшим преследователем - Норвегией - 4,33 балла.

В топ-10 - без изменений

Первую позицию в рейтинге удерживает сборная Испании, которая опережает Аргентину и Францию. В целом в топ-10 рейтинга изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 22 декабря:

  1. Испания - 1877,18
  2. Аргентина - 1873,33
  3. Франция - 1870,00
  4. Англия - 1834,12
  5. Бразилия - 1760,46
  6. Португалия - 1760,38
  7. Нидерланды - 1756,27
  8. Бельгия - 1730,71
  9. Германия - 1724,15
  10. Хорватия - 1716,88
  • ...27. Канада - 1559,15
  • ...26. Украина - 1557,47
  • ...29. Норвегия - 1553,14

Позиции соперников в плей-офф

Свой следующий поединок национальная команда Украины проведет 26 марта 2026 года - в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира против сборной Швеции.

В случае успеха подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша - Албания.

Отметим, что в текущем рейтинге Швеция занимает 43-е место, Польша - 31-е, Албания - 63-е.

Ранее мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

Также узнайте, сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций.

ФутболФИФА