Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год сборная Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг мужских национальных сборных по итогам 2025 года. Сборная Украины сохранила свою предыдущую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Последние матчи в 2025 году команда Сергея Реброва провела в рамках отбора к чемпионату мира-2026. Сначала "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Франции (0:4), однако в следующем поединке сумели реабилитироваться, обыграв Исландию со счетом 2:0.
Эти результаты позволили Украине финишировать второй в группе и пробиться в плей-офф квалификации на мундиаль.
В мировом рейтинге ФИФА сборная Украины завершает год на 28-м месте. Она имеет 1557,47 балла и сохранила свою позицию по сравнению с предыдущей версией списка.
Отставание от Канады, которая занимает 27-ю строчку, составляет 1,68 очка, тогда как преимущество над ближайшим преследователем - Норвегией - 4,33 балла.
Первую позицию в рейтинге удерживает сборная Испании, которая опережает Аргентину и Францию. В целом в топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 22 декабря:
Свой следующий поединок национальная команда Украины проведет 26 марта 2026 года - в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира против сборной Швеции.
В случае успеха подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша - Албания.
Отметим, что в текущем рейтинге Швеция занимает 43-е место, Польша - 31-е, Албания - 63-е.
