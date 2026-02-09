Олімпіада-2026: усі тріумфатори 8 лютого та медальний залік

У неділю, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо розіграли вісім комплектів нагород у семи видах спорту. Два у сноуборді, по одному – в біатлоні, гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фігурному катанні.
Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Легендарний норвежець Йоханнес Клебо з перемоги стартував на Іграх-2026. Він виграв чоловічий скіатлон на 20 км.
Долю "золота" вирішив фінішний ривок: одразу п'ятеро спортсменів боролися за перше місце, але Клебо додав темпу на останніх метрах і впевнено відірвався від суперників. Це вже восьма олімпійська нагорода норвежця, шість із яких – золоті.
Срібло сенсаційно виборов француз Матіс Делож (+2 секунди), бронзу взяв ще один представник Норвегії Мартін Льовстрьом Ньєнгет.
Українці можуть похвалитися лише тим, що дісталися фінішу: Олександр Лісогор – 53-й, Дмитро Драгун – 59-й.
У гірськолижному спорті, в жіночому даунхілі перемогу святкувала американка Брізі Джонсон, яка вирвала "золото" буквально на мілісекундах. Відрив від німкені Емми Айхер склав лише 0,04 секунди. "Бронзу" здобула італійка Софія Годжа.
Гонка запам'яталася ще й драматичним моментом: легендарна Ліндсі Вонн впала на трасі, не змогла піднятися самостійно та була евакуйована гелікоптером.
Єдина українка Анастасія Шепіленко фінішувала 32-ю.
У паралельному гігантському слаломі в сноуборді розіграли одразу два комплекти нагород.
У чоловіків олімпійський титул захистив австрієць Бенджамін Карл. "Срібло" здобув південнокореєць Кім Сангкюм, "бронзу" – болгарин Тервел Замфіров.
Чемпіонкою серед жінок стала чешка Зузана Мадерова. На подіум також піднялися Сабіна Пайер (Австрія) та Лючія Далмассо (Італія).
Українка Аннамарі Данча зупинилася на стадії кваліфікації, посівши 29-те місце.
Збірна Франції виграла перший старт у біатлоні (фото: x.com/milanocortina26)
Перший біатлонний старт на Іграх приніс успіх збірній Франції, яка виграла змішану естафету. За "триколірних" виступав квартет у складі Еріка Перро, Кантена Фійона Майє, Лу Жанмонно та Жюлії Сімон.
Срібні медалі вибороли господарі траси – італійці. Команда Томмазо Джакомеля, Лукаса Хофера, Доротеї Вірер і Лізи Віттоцці поступилася французам 25,8 секунди. "Бронзу" забрала збірна Німеччини, яку представляли Юстус Штрелов, Філіп Наврат, Ванесса Фойгт та Франциска Пройс.
Збірна України розпочала біатлонні змагання на восьмому місці.
У змаганнях ковзанярів на 5000 метрів переконливу перемогу здобув норвежець Сандер Айтрем. Його результат – 6:03.95 – став новим олімпійським рекордом. Попереднє досягнення шведа Нільса ван дер Пула норвежець перевершив майже на п'ять секунд. Зазначимо, що Айтрему належить і світовий рекорд у цій дисципліні.
"Срібло" сенсаційно виборов чех Методей Йілек, "бронзу" – італієць Ріккардо Лорелло. Цікаво, що чех та італієць прийшли у ковзанярський спорт із роликів.
Золоту медаль Олімпіади в одиночних санках серед чоловіків здобув німець Макс Лангенхан, який виграв усі чотири заїзди. Срібним призером став австрієць Йонас Мюллер, а "бронзу" виборов італієць Домінік Фішналлер.
У фіналі виступали й двоє українців. Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України на Олімпіаді в одиночних санях – 12-е місце. Антон Дукач став 16-м. І це другий найкращий результат для нашої країни.
Близько опівночі завершився останній фінал дня – у командному турнірі з фігурного катання. Тут до останнього боротьбу за "золото" вели спортсмени США та Японії.
Перед заключним виступом у чоловічому одиночному катанні між суперниками зберігалася рівність за набраними балами – по 59. У підсумку перемогу вдалося здобути американцям завдяки виступу Іллі Малініна, який випередив японця Шуня Сато. Американці перемогли в цьому виді змагань на других Іграх поспіль. "Бронзу" отримала збірна Італії.
Олімпіада-2026, усі призери 8 лютого:
Лижний спорт, скіатлон, чоловіки
Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки
Сноубординг, паралельний гігантський слалом
Чоловіки
Жінки
Біатлон, змішана естафета
Ковзанярський спорт, чоловіки, 5000 м
Санний спорт. Чоловіки, одномісні сани
Фігурне катання, командний турнір
Медальний залік, топ-5
