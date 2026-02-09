Олімпіада-2026: усі тріумфатори 8 лютого та медальний залік

Клебо знову король лиж

Легендарний норвежець Йоханнес Клебо з перемоги стартував на Іграх-2026. Він виграв чоловічий скіатлон на 20 км.

Долю "золота" вирішив фінішний ривок: одразу п'ятеро спортсменів боролися за перше місце, але Клебо додав темпу на останніх метрах і впевнено відірвався від суперників. Це вже восьма олімпійська нагорода норвежця, шість із яких – золоті.

Срібло сенсаційно виборов француз Матіс Делож (+2 секунди), бронзу взяв ще один представник Норвегії Мартін Льовстрьом Ньєнгет.

Українці можуть похвалитися лише тим, що дісталися фінішу: Олександр Лісогор – 53-й, Дмитро Драгун – 59-й.

Швидкісний спуск: "золото" Джонсон та драма Вонн

У гірськолижному спорті, в жіночому даунхілі перемогу святкувала американка Брізі Джонсон, яка вирвала "золото" буквально на мілісекундах. Відрив від німкені Емми Айхер склав лише 0,04 секунди. "Бронзу" здобула італійка Софія Годжа.

Гонка запам'яталася ще й драматичним моментом: легендарна Ліндсі Вонн впала на трасі, не змогла піднятися самостійно та була евакуйована гелікоптером.

Єдина українка Анастасія Шепіленко фінішувала 32-ю.

Сноубординг: чемпіони в паралельному гіганті

У паралельному гігантському слаломі в сноуборді розіграли одразу два комплекти нагород.

У чоловіків олімпійський титул захистив австрієць Бенджамін Карл. "Срібло" здобув південнокореєць Кім Сангкюм, "бронзу" – болгарин Тервел Замфіров.

Чемпіонкою серед жінок стала чешка Зузана Мадерова. На подіум також піднялися Сабіна Пайер (Австрія) та Лючія Далмассо (Італія).

Українка Аннамарі Данча зупинилася на стадії кваліфікації, посівши 29-те місце.

Збірна Франції виграла перший старт у біатлоні (фото: x.com/milanocortina26)

Тріумф Франції у біатлоні

Перший біатлонний старт на Іграх приніс успіх збірній Франції, яка виграла змішану естафету. За "триколірних" виступав квартет у складі Еріка Перро, Кантена Фійона Майє, Лу Жанмонно та Жюлії Сімон.

Срібні медалі вибороли господарі траси – італійці. Команда Томмазо Джакомеля, Лукаса Хофера, Доротеї Вірер і Лізи Віттоцці поступилася французам 25,8 секунди. "Бронзу" забрала збірна Німеччини, яку представляли Юстус Штрелов, Філіп Наврат, Ванесса Фойгт та Франциска Пройс.

Збірна України розпочала біатлонні змагання на восьмому місці.

Ковзанярський спорт: новий рекорд норвежця

У змаганнях ковзанярів на 5000 метрів переконливу перемогу здобув норвежець Сандер Айтрем. Його результат – 6:03.95 – став новим олімпійським рекордом. Попереднє досягнення шведа Нільса ван дер Пула норвежець перевершив майже на п'ять секунд. Зазначимо, що Айтрему належить і світовий рекорд у цій дисципліні.

"Срібло" сенсаційно виборов чех Методей Йілек, "бронзу" – італієць Ріккардо Лорелло. Цікаво, що чех та італієць прийшли у ковзанярський спорт із роликів.

Сани: найкращі результати України

Золоту медаль Олімпіади в одиночних санках серед чоловіків здобув німець Макс Лангенхан, який виграв усі чотири заїзди. Срібним призером став австрієць Йонас Мюллер, а "бронзу" виборов італієць Домінік Фішналлер.

У фіналі виступали й двоє українців. Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України на Олімпіаді в одиночних санях – 12-е місце. Антон Дукач став 16-м. І це другий найкращий результат для нашої країни.

Фігурне катання: другий поспіль тріумф команди США

Близько опівночі завершився останній фінал дня – у командному турнірі з фігурного катання. Тут до останнього боротьбу за "золото" вели спортсмени США та Японії.

Перед заключним виступом у чоловічому одиночному катанні між суперниками зберігалася рівність за набраними балами – по 59. У підсумку перемогу вдалося здобути американцям завдяки виступу Іллі Малініна, який випередив японця Шуня Сато. Американці перемогли в цьому виді змагань на других Іграх поспіль. "Бронзу" отримала збірна Італії.

Олімпіада-2026, усі призери 8 лютого:

Лижний спорт, скіатлон, чоловіки

Йоханнес Клебо (Норвегія) Матіс Делож (Франція) Мартін Льовстрьом Ньєнгет (Норвегія)

Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки

Брізі Джонсон (США) Емма Айгер (Німеччина) Софія Годжа (Італія)

Сноубординг, паралельний гігантський слалом

Чоловіки

Бенджамін Карл (Австрія) Кім Сангкюм (Південна Корея) Тервел Замфіров (Болгарія)

Жінки

Зузана Мадерова (Чехія) Сабіна Пайер (Австрія) Лючія Далмассо (Італія)

Біатлон, змішана естафета

Франція Італія Німеччина

Ковзанярський спорт, чоловіки, 5000 м

Сандер Айтрем (Норвегія) Методей Йілек (Чехія) Ріккардо Лорелло (Італія)

Санний спорт. Чоловіки, одномісні сани

Макс Лангенхан (Німеччина) Йонас Мюллер (Австрія) Домінік Фішналлер (Італія)

Фігурне катання, командний турнір

США Японія Італія

Медальний залік, топ-5