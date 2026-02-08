ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером

Неділя 08 лютого 2026 14:13
UA EN RU
Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером Ліндсі Вонн (фото: instagram.com/lindseyvonn)
Автор: Андрій Костенко

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка повернулася у великий спорт заради участі в Олімпійських іграх-2026, зазнала важкого падіння під час змагань зі швидкісного спуску. Спортсменку довелося евакуювати з траси гелікоптером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Невдалий спуск і жорстке падіння

Інцидент стався у неділю, 8 лютого, під час даунхілу. Уже на початку дистанції Вонн зачепила рукою прапорець, втратила рівновагу та на великій швидкості впала.

Титуловану спортсменку розвернуло і протягнуло схилом. Самостійно піднятися вона не змогла. Під час трансляції було чути, як вона плакала та кричала від болю.

Змагання одразу призупинили, а медики надавали допомогу просто на трасі. Згодом було ухвалено рішення про евакуацію спортсменки гелікоптером.

Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером

Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером

Падіння та евакуація Вонн (скріншот з трансляції)

Повернення заради Олімпіади

Вонн відновила кар'єру у 2024 році після тривалої перерви, спричиненої серією складних травм, насамперед проблемами з коліном.

Напередодні Ігор спортсменка знову зазнала серйозного ушкодження – розриву хрестоподібної зв'язки. Попри це, американка мріяла виступити на своїй черговій Олімпіаді та вийшла на старт.

Однак завершити спробу їй не вдалося.

Легендарна кар'єра

Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії:

  • олімпійська чемпіонка 2010 року
  • триразова призерка Олімпійських ігор
  • дворазова чемпіонка світу
  • багаторазова переможниця етапів Кубка світу

Її повернення в спорт у 41 рік вважали справжнім подвигом.

Раніше ми представили повний розклад виступів українців 8 лютого на Олімпіаді-2026.

Також ми повідомили, як сноубордистка Аннамарі Данча завершила виступ на своїй п'ятій Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ