Плакала та кричала від болю. Страшне падіння Вонн на Олімпіаді: легенду евакуювали гелікоптером
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка повернулася у великий спорт заради участі в Олімпійських іграх-2026, зазнала важкого падіння під час змагань зі швидкісного спуску. Спортсменку довелося евакуювати з траси гелікоптером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.
Невдалий спуск і жорстке падіння
Інцидент стався у неділю, 8 лютого, під час даунхілу. Уже на початку дистанції Вонн зачепила рукою прапорець, втратила рівновагу та на великій швидкості впала.
Титуловану спортсменку розвернуло і протягнуло схилом. Самостійно піднятися вона не змогла. Під час трансляції було чути, як вона плакала та кричала від болю.
Lindsey Vonn se cae en el Descenso de #MilanoCortina2026.— José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 8, 2026
Ha querido competir solo 9 días después de romperse el ligamento cruzado anterior y sufrir un desgarro de su menisco.
Sus gritos de dolor y el silencio del público son historia de los Juegos.
pic.twitter.com/OGReiZiLP8
Змагання одразу призупинили, а медики надавали допомогу просто на трасі. Згодом було ухвалено рішення про евакуацію спортсменки гелікоптером.
Падіння та евакуація Вонн (скріншот з трансляції)
Повернення заради Олімпіади
Вонн відновила кар'єру у 2024 році після тривалої перерви, спричиненої серією складних травм, насамперед проблемами з коліном.
Напередодні Ігор спортсменка знову зазнала серйозного ушкодження – розриву хрестоподібної зв'язки. Попри це, американка мріяла виступити на своїй черговій Олімпіаді та вийшла на старт.
Однак завершити спробу їй не вдалося.
Легендарна кар'єра
Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії:
- олімпійська чемпіонка 2010 року
- триразова призерка Олімпійських ігор
- дворазова чемпіонка світу
- багаторазова переможниця етапів Кубка світу
Її повернення в спорт у 41 рік вважали справжнім подвигом.
Раніше ми представили повний розклад виступів українців 8 лютого на Олімпіаді-2026.
Також ми повідомили, як сноубордистка Аннамарі Данча завершила виступ на своїй п'ятій Олімпіаді.