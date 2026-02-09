Олимпиада-2026: все триумфаторы 8 февраля и медальный зачет

Клебо снова король лыж

Легендарный норвежец Йоханнес Клебо с победы стартовал на Играх-2026. Он выиграл мужской скиатлон на 20 км.

Судьбу "золота" решил финишный рывок: сразу пятеро спортсменов боролись за первое место, но Клебо добавил темпа на последних метрах и уверенно оторвался от соперников. Это уже восьмая олимпийская награда норвежца, шесть из которых - золотые.

Серебро сенсационно завоевал француз Матис Делож (+2 секунды), бронзу взял еще один представитель Норвегии Мартин Левстрём Ньенгет.

Украинцы могут похвастаться лишь тем, что добрались до финиша: Александр Лисогор - 53-й, Дмитрий Драгун - 59-й.

Скоростной спуск: "золото" Джонсон и драма Вонн

В горнолыжном спорте, в женском даунхилле победу праздновала американка Бризи Джонсон, которая вырвала "золото" буквально на миллисекундах. Отрыв от немки Эммы Айхер составил всего 0,04 секунды. "Бронзу" добыла итальянка София Годжа.

Гонка запомнилась еще и драматическим моментом: легендарная Линдси Вонн упала на трассе, не смогла подняться самостоятельно и была эвакуирована вертолетом.

Единственная украинка Анастасия Шепиленко финишировала 32-й.

Сноубординг: чемпионы в параллельном гиганте

В параллельном гигантском слаломе в сноуборде разыграли сразу два комплекта наград.

У мужчин олимпийский титул защитил австриец Бенджамин Карл. "Серебро" завоевал южнокореец Ким Сангкюм, "бронзу" - болгарин Тервел Замфиров.

Чемпионкой среди женщин стала чешка Зузана Мадерова. На подиум также поднялись Сабина Пайер (Австрия) и Лючия Далмассо (Италия).

Украинка Аннамари Данча остановилась на стадии квалификации, заняв 29-е место.

Сборная Франции выиграла первый старт в биатлоне (фото: x.com/milanocortina26)

Триумф Франции в биатлоне

Первый биатлонный старт на Играх принес успех сборной Франции, которая выиграла смешанную эстафету. За "трехцветных" выступал квартет в составе Эрика Перро, Кантена Фийона Майе, Лу Жанмонно и Жюлии Симон.

Серебряные медали завоевали хозяева трассы - итальянцы. Команда Томмазо Джакомеля, Лукаса Хофера, Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци уступила французам 25,8 секунды. "Бронзу" забрала сборная Германии, которую представляли Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс.

Сборная Украины начала биатлонные соревнования на восьмом месте.

Конькобежный спорт: новый рекорд норвежца

В соревнованиях конькобежцев на 5000 метров убедительную победу одержал норвежец Сандер Айтрем. Его результат - 6:03.95 - стал новым олимпийским рекордом. Предыдущее достижение шведа Нильса ван дер Пула норвежец превзошел почти на пять секунд. Отметим, что Айтрему принадлежит и мировой рекорд в этой дисциплине.

"Серебро" сенсационно завоевал чех Методей Йилек, "бронзу" - итальянец Риккардо Лорелло. Интересно, что чех и итальянец пришли в конькобежный спорт с роликов.

Сани: лучшие результаты Украины

Золотую медаль Олимпиады в одиночных санках среди мужчин получил немец Макс Лангенхан, который выиграл все четыре заезда. Серебряным призером стал австриец Йонас Мюллер, а "бронзу" завоевал итальянец Доминик Фишналлер.

В финале выступали и двое украинцев. Андрей Мандзий показал лучший результат в истории Украины на Олимпиаде в одиночных санях - 12-е место. Антон Дукач стал 16-м. И это второй лучший результат для нашей страны.

Фигурное катание: второй подряд триумф команды США

Около полуночи завершился последний финал дня - в командном турнире по фигурному катанию. Здесь до последнего борьбу за "золото" вели спортсмены США и Японии.

Перед заключительным выступлением в мужском одиночном катании между соперниками сохранялось равенство по набранным баллам - по 59. В итоге победу удалось одержать американцам благодаря выступлению Ильи Малинина, который опередил японца Шуня Сато. Американцы победили в этом виде соревнований на вторых Играх подряд. "Бронзу" получила сборная Италии.

Олимпиада-2026, все призеры 8 февраля:

Лыжный спорт, скиатлон, мужчины

Йоханнес Клебо (Норвегия) Матис Делож (Франция) Мартин Левстрём Ньенгет (Норвегия)

Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины

Бризи Джонсон (США) Эмма Айгер (Германия) София Годжа (Италия)

Сноубординг, параллельный гигантский слалом

Мужчины

Бенджамин Карл (Австрия) Ким Сангкюм (Южная Корея) Тервел Замфиров (Болгария)

Женщины

Зузана Мадерова (Чехия) Сабина Пайер (Австрия) Лючия Далмассо (Италия)

Биатлон, смешанная эстафета

Франция Италия Германия

Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м

Сандер Айтрем (Норвегия) Методей Йилек (Чехия) Риккардо Лорелло (Италия)

Санный спорт. Мужчины, одноместные сани

Макс Лангенхан (Германия) Йонас Мюллер (Австрия) Доминик Фишналлер (Италия)

Фигурное катание, командный турнир

США Япония Италия

Медальный зачет, топ-5