Головна » Розваги » Спорт

Данча не потрапила у фінал в сноубордингу: чого не висталило українці на її п'ятій Олімпіаді

Неділя 08 лютого 2026 11:53
UA EN RU
Данча не потрапила у фінал в сноубордингу: чого не висталило українці на її п'ятій Олімпіаді Аннамарі Данча (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська сноубордистка Аннамарі Данча виступила у кваліфікації паралельного гігантського слалому на зимових Олімпійських іграх-2026, однак не змогла подолати відбір до стадії 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Єдина представниця України

Данча стала єдиною українкою, яка отримала ліцензію на виступ у паралельному слаломі-гіганті. Путівку на Ігри вона виборола завдяки 17-му місцю у світовому рейтингу.

У сезоні-2025/26 спортсменка продемонструвала найкращу форму в кар'єрі – зокрема, фінішувала четвертою на етапі Кубка світу в Давосі, що стало її особистим рекордом.

Як проходила кваліфікація

Відбір складався з двох спусків – на синій та червоній трасах. До плей-оф проходили 16 найшвидших спортсменок за сумою часу.

У першій спробі на синьому треку Данча показала результат 49,39 секунди. Це дозволило їй розташуватися на проміжній 13-й позиції на своїй трасі, однак у загальному заліку вона була лише 29-ю. Від лідерки заїзду, чешки Естер Ледецкої, українка відстала більш ніж на чотири секунди.

У другому заїзді Аннамарі не змогла додати в швидкості – вона подолала дистанцію за 50 секунд і показала лише 19-й час.

За сумою двох спусків українка фінішувала 29-ю з результатом 1:39,39 хвилини, що не дозволило їй увійти до топ-16 і продовжити боротьбу за медалі.

Таким чином, виступ у паралельному гігантському слаломі для Данчі завершився на стадії кваліфікації.

Як Данча виступала на Олімпіадах

Для 35-річної спортсменки це вже п'ята Олімпіада в кар'єрі. Дебютувала вона ще в 2010 році в канадському Ванкувері.

Саме на дебютних Іграх вона єдиний раз подолала кваліфікацію та показала свій найкращий олімпійський результат – 16-те місце.

Результати Данчі на Олімпіадах:

  • Ванкувер-2010 – 16-те місце
  • Сочі-2014 – 21-ше
  • Пхьончхан-2018 – 28-ме
  • Пекін-2022 – 26-те
  • Мілан-2026 - 29-те

Раніше ми представили повний розклад виступів українців 8 лютого на Олімпіаді-2026.

Також читайте про вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

