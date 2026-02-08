Данча не потрапила у фінал в сноубордингу: чого не висталило українці на її п'ятій Олімпіаді

Українська сноубордистка Аннамарі Данча виступила у кваліфікації паралельного гігантського слалому на зимових Олімпійських іграх-2026, однак не змогла подолати відбір до стадії 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Єдина представниця України

Данча стала єдиною українкою, яка отримала ліцензію на виступ у паралельному слаломі-гіганті. Путівку на Ігри вона виборола завдяки 17-му місцю у світовому рейтингу.

У сезоні-2025/26 спортсменка продемонструвала найкращу форму в кар'єрі – зокрема, фінішувала четвертою на етапі Кубка світу в Давосі, що стало її особистим рекордом.

Як проходила кваліфікація

Відбір складався з двох спусків – на синій та червоній трасах. До плей-оф проходили 16 найшвидших спортсменок за сумою часу.

У першій спробі на синьому треку Данча показала результат 49,39 секунди. Це дозволило їй розташуватися на проміжній 13-й позиції на своїй трасі, однак у загальному заліку вона була лише 29-ю. Від лідерки заїзду, чешки Естер Ледецкої, українка відстала більш ніж на чотири секунди.

У другому заїзді Аннамарі не змогла додати в швидкості – вона подолала дистанцію за 50 секунд і показала лише 19-й час.

За сумою двох спусків українка фінішувала 29-ю з результатом 1:39,39 хвилини, що не дозволило їй увійти до топ-16 і продовжити боротьбу за медалі.

Таким чином, виступ у паралельному гігантському слаломі для Данчі завершився на стадії кваліфікації.

Як Данча виступала на Олімпіадах

Для 35-річної спортсменки це вже п'ята Олімпіада в кар'єрі. Дебютувала вона ще в 2010 році в канадському Ванкувері.

Саме на дебютних Іграх вона єдиний раз подолала кваліфікацію та показала свій найкращий олімпійський результат – 16-те місце.

Результати Данчі на Олімпіадах: