Перша олімпійська гонка в біатлоні: як Україна виступила у змішаній естафеті

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартували змагання з біатлону. Першою відбулася змішана естафета.

Хто здобув перші медалі та як виступили вітчизняні спортсмени – повідомляє РБК-Україна .

Перед стартом

Збірна України виступала в гонці таким складом: першу частину естафети бігли Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, а на жіночі етапи вийшли Олена Городна та Олександра Меркушина.

Звання чинних чемпіонів Олімпійських ігор у змішаній естафеті відстоювала Норвегія, яка з Пекіна-2022 повністю змінила склад – усі чотири тодішні переможці завершили кар'єру.

Фаворитами гонки на Іграх-2026 вважалися збірні Франції та Італії, що обмінялися "золотом" і "сріблом" у двох класичних мікстах у сезоні Кубка світу.

Як українці проходили дистанцію

Відкрив гонку капітан чоловічої збірної України Підручний, для якого ця Олімпіада - вже четверта. Він використав чотири додаткові патрони на двох вогневих рубежах. З другого стрільбища капітан збірної України вийшов 16-м, але за коло відіграв п'ять позицій і передав естафету 11-м. За швидкістю долання дистанції Підручний показав четвертий результат - програв лише 10.8 секунд італійцю Томмазо Джакомелю.

Далі естафету прийняв Мандзин, який дебютував на Іграх. Українець чисто відпрацював першу стрільбу, суттєво відіграв позиції та повернув команду в боротьбу за топ-місця. Стоячи допустив одну хибу, але все ж завершив свій відрізок на шостій сходинці.

Жіночу частину відкривала Городна. Вона довго йшла шостою, але наприкінці втратила одну позицію, пропустивши вперед суперницю з Австрії. Фінішером стала Меркушина, яка також втратила одну позицію.

Таким чином, Україна завершила перший олімпійський старт на восьмому місці. Це - один із найкращих результатів у змішаних естафетах в історії: вище команда фінішувала лише раз - у 2014 році, коли була шостою.

Хто переміг у гонці

Олімпійське "золото" виграла збірна Франції, яку представили Ерік Перро, Кантен Фійон Майє, Лу Жанмонно та Жюлія Сімон. Французи на 25.8 секунди випередили господарів змагань - Італію. "Бронза" в активі Німеччини.

Результати змішаної естафети:

Франція (0+7) 1:04:15.5 Італія (0+5) +25.8 Німеччина (1+3) +1:05.3 Норвегія (2+6) +1:37.2 Швеція (2+7) +1:40.8 Фінляндія (0+7) +1:56.5

…8. Україна (0+8) +2:36.6

Програма біатлонних змагань на Олімпіаді-2026 продовжиться індивідуальною гонкою серед чоловіків у вівторок, 10 лютого. Старт - о 14:30 за київським часом.