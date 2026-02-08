ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Перша олімпійська гонка в біатлоні: як Україна виступила у змішаній естафеті

Неділя 08 лютого 2026 16:17
UA EN RU
Перша олімпійська гонка в біатлоні: як Україна виступила у змішаній естафеті Віталій Мандзин (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартували змагання з біатлону. Першою відбулася змішана естафета.

Хто здобув перші медалі та як виступили вітчизняні спортсмени – повідомляє РБК-Україна.

Перед стартом

Збірна України виступала в гонці таким складом: першу частину естафети бігли Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, а на жіночі етапи вийшли Олена Городна та Олександра Меркушина.

Звання чинних чемпіонів Олімпійських ігор у змішаній естафеті відстоювала Норвегія, яка з Пекіна-2022 повністю змінила склад – усі чотири тодішні переможці завершили кар'єру.

Фаворитами гонки на Іграх-2026 вважалися збірні Франції та Італії, що обмінялися "золотом" і "сріблом" у двох класичних мікстах у сезоні Кубка світу.

Як українці проходили дистанцію

Відкрив гонку капітан чоловічої збірної України Підручний, для якого ця Олімпіада - вже четверта. Він використав чотири додаткові патрони на двох вогневих рубежах. З другого стрільбища капітан збірної України вийшов 16-м, але за коло відіграв п'ять позицій і передав естафету 11-м. За швидкістю долання дистанції Підручний показав четвертий результат - програв лише 10.8 секунд італійцю Томмазо Джакомелю.

Далі естафету прийняв Мандзин, який дебютував на Іграх. Українець чисто відпрацював першу стрільбу, суттєво відіграв позиції та повернув команду в боротьбу за топ-місця. Стоячи допустив одну хибу, але все ж завершив свій відрізок на шостій сходинці.

Жіночу частину відкривала Городна. Вона довго йшла шостою, але наприкінці втратила одну позицію, пропустивши вперед суперницю з Австрії. Фінішером стала Меркушина, яка також втратила одну позицію.

Таким чином, Україна завершила перший олімпійський старт на восьмому місці. Це - один із найкращих результатів у змішаних естафетах в історії: вище команда фінішувала лише раз - у 2014 році, коли була шостою.

Хто переміг у гонці

Олімпійське "золото" виграла збірна Франції, яку представили Ерік Перро, Кантен Фійон Майє, Лу Жанмонно та Жюлія Сімон. Французи на 25.8 секунди випередили господарів змагань - Італію. "Бронза" в активі Німеччини.

Результати змішаної естафети:

  1. Франція (0+7) 1:04:15.5
  2. Італія (0+5) +25.8
  3. Німеччина (1+3) +1:05.3
  4. Норвегія (2+6) +1:37.2
  5. Швеція (2+7) +1:40.8
  6. Фінляндія (0+7) +1:56.5
  • …8. Україна (0+8) +2:36.6

Програма біатлонних змагань на Олімпіаді-2026 продовжиться індивідуальною гонкою серед чоловіків у вівторок, 10 лютого. Старт - о 14:30 за київським часом.

Раніше ми представили повний розклад виступів українців 8 лютого на Олімпіаді-2026.

Також ми повідомили, як сноубордистка Аннамарі Данча завершила виступ на своїй п'ятій Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Збірна України
Новини
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ