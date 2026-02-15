Олімпіада-2026: результати 15 лютого та новий медальний залік

У неділю, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли дев'ять комплектів нагород. На старт виходили шість українських атлетів у двох видах спорту.

Про те, хто став чемпіоном Ігор, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна .

Біатлон: перший тріумф Італії

Одразу два комплекти нагород розіграли у неділю в біатлоні. Відбулися чоловіча та жіноча гонки переслідування, у яких брали участь п'ять вітчизняних представників.

Чоловічий персьют виграв швед Мартін Понсілуома, який уперше в кар'єрі здобув "золото" Ігор. Другим до фінішу прийшов норвежець Стурла Легрейд, третім – француз Емільєн Жаклен.

Двоє представників України змогли фінішувати у топ-20, покращивши свої стартові позиції за підсумками спринту. Віталій Мандзин завершив гонку 16-м, Дмитро Підручний – 20-м.

Ліза Віттоцці (фото: x.com/milanocortina26)

"Золото" жіночого старту вперше на домашніх Іграх здобула представниця країни-господарки – Ліза Віттоцці. Італійка, яка пропустила попередній сезон, виграла свою першу олімпійську нагороду найвищого ґатунку.

Чинна олімпійська чемпіонка спринту Марен Кіркейде цього разу не змогла повторити переможний результат у персьюті, однак здобула срібну медаль. "Бронзу" виборола фінка Суві Мінккінен.

Три українські біатлоністки – Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина – катастрофічно провели стрільбу та фінішували за межами топ-40. Уперше в історії, жодна українська біатлоністка не пробилася до масстарту.

Фрістайл: канадський розгром у фіналі

У фрістайлі відбулися фінальні заїзди з дуал-могулу серед чоловіків. Турнір проходив у форматі прямих дуелей – від 1/16 фіналу до вирішальних стартів за медалі.

У поєдинку за "золото" канадець Мікаель Кінгсбері продемонстрував повну перевагу над японцем Ікумою Хорісімою та впевнено переміг із рахунком 30:5.

Бронзову нагороду здобув австралієць Метт Грем, який у напруженій боротьбі обіграв ще одного представника Японії Такую Шимакаву – 20:15.

Йоганнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)

Лижні гонки: абсолютний рекорд Клебо

Збірна Норвегії підтвердила статус фаворита й упевнено виборола "золото" в чоловічій естафеті. Команда, за яку виступали Еміль Іверсен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Айнар Хедегарт та Йоганнес Клебо, не залишивши шансів суперникам.

Гонка стала знаковою для Клебо – він здобув дев'яту золоту медаль та став абсолютним рекордсменом зимових Олімпіад.

"Срібло" в естафеті виборола збірна Франції, а бронзові медалі здобули італійці.

Гірські лижі: слалом без "бронзи"

35-річна італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне здобула перемогу в гігантському слаломі на домашніх Олімпійських іграх. Після цього тріумфу її олімпійська колекція налічує вже п'ять нагород – два "золота", "срібло" та дві "бронзи".

Цікаво, що змагання завершилися без окремої бронзової медалі: друге місце поділили шведка Сара Хектор і норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд.

Українка Анастасія Шепіленко завершила виступ на 39-й позиції.

Сноубординг: успіх Великої Британії

Золоту медаль у дисципліні сноуборд-крос серед мікст-команд вибороли Хью Найтінгейл і Шарлотта Бенкс з Великої Британії.

Срібні нагороди здобули італійці Лоренцо Соммаріва та Мікела Мойолі. "Бронза" дісталася французам Лоану Боззоло та Леа Касті.

Ковзанярський спорт: "золото" з рекордом

Олімпійською чемпіонкою на найкоротшій дистанції – 500 метрів стала нідерландка Фемке Кок. До "золота" вона додала новий олімпійський рекорд – 36,49 секунди.

"Срібло" виборола інша нідерландка – Ютта Лердам. Раніше вона тріумфувала на дистанції 1000 метрів та й взагалі перебуває в центрі уваги через стосунки з американським боксером-блогером Джейком Полом. "Бронза" дісталася Міхо Такагі з Японії.

Скелетон: другий успіх конкурента Гераскевича

Перемогу у змаганнях зі скелетону в мікст-командах здобула збірна Великої Британії – Табіта Стокер і Метт Вестон.

Представники Німеччини Сюзанна Крехер і Аксель Юнг поступилися переможцям лише 0,17 секунди та стали срібними призерами. "Бронзу" здобула ще одна німецька пара — Жаклін Пфайфер і Крістофер Гротхер.

Для Метта Вестона – одного з принципових суперників українця Владислава Гераскевича в одиночних змаганнях – це вже друге золото Ігор-2026.

Стрибки з трампліна: розпач фаворитки

Завершив змагальну програму неділі фінал жіночих стрибків на великому трампліні.

Перемогу здобула норвежка Анна Удіне Стрем – раніше вона також тріумфувала на нормальному трампліні. Срібну медаль виборола її співвітчизниця Айрін Марія Квандал.

Словенка Ніка Превц до останніх стрибків зберігала шанси на "золото", однак у підсумку опустилася на третю позицію. Після завершення виступу спортсменка не стримала емоцій. Втім, на дебютній Олімпіаді Превц зібрала повний комплект нагород: "бронзу" на великому трампліні, "срібло" – на нормальному та "золото" в змішаних командних змаганнях.

Олімпіада-2026, усі призери 15 лютого:

Біатлон

Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)

Мартін Понсілуома (Швеція) Стурла Леграйд (Норвегія) Емільєн Жаклен (Франція)

Жінки. Гонка переслідування (10 км)

Ліза Віттоцці (Італія) Марен Кіркейде (Норвегія) Суві Мінккінен (Фінляндія)

Фрістайл. Чоловіки. Парний могул

Мікаель Кінгсбері (Канада) Ікума Хорісіма (Японія) Метт Грем (Австралія)

Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)

Норвегія Франція Італія

Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом

1. Федеріка Бріньоне (Італія)

2. Сара Хектор (Швеція)

2. Теа Луїза Стьєрнесунд (Норвегія)

Сноуборд. Змішані команди. Крос

Хью Найтінгейл / Шарлотта Бенкс (Велика Британія) Лоренцо Соммаріва / Мікела Мойолі (Італія) Лоан Боззоло / Леа Каста (Франція)

Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

Фемке Кок (Нідерланди) Ютта Лердам (Нідерланди) Міхо Такагі (Японія)

Скелетон. Змішані команди

Табіта Стокер / Метт Вестон (Велика Британія) Сюзанна Крехер / Аксель Юнг (Німеччина) Жаклін Пфайфер / Крістоф Гротхер (Німеччина)

Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін

Анна Удіне Стрем (Норвегія) Айрін Марія Квандал (Норвегія) Ніка Превц (Словенія)

Медальний залік

Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Італія продовжує перебувати на другій позиції, треті – американці.

Топ-10 медального заліку: