Олімпіада-2026: результати 15 лютого та новий медальний залік
У неділю, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли дев'ять комплектів нагород. На старт виходили шість українських атлетів у двох видах спорту.
Про те, хто став чемпіоном Ігор, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Біатлон: перший тріумф Італії
Одразу два комплекти нагород розіграли у неділю в біатлоні. Відбулися чоловіча та жіноча гонки переслідування, у яких брали участь п'ять вітчизняних представників.
Чоловічий персьют виграв швед Мартін Понсілуома, який уперше в кар'єрі здобув "золото" Ігор. Другим до фінішу прийшов норвежець Стурла Легрейд, третім – француз Емільєн Жаклен.
Двоє представників України змогли фінішувати у топ-20, покращивши свої стартові позиції за підсумками спринту. Віталій Мандзин завершив гонку 16-м, Дмитро Підручний – 20-м.
Ліза Віттоцці (фото: x.com/milanocortina26)
"Золото" жіночого старту вперше на домашніх Іграх здобула представниця країни-господарки – Ліза Віттоцці. Італійка, яка пропустила попередній сезон, виграла свою першу олімпійську нагороду найвищого ґатунку.
Чинна олімпійська чемпіонка спринту Марен Кіркейде цього разу не змогла повторити переможний результат у персьюті, однак здобула срібну медаль. "Бронзу" виборола фінка Суві Мінккінен.
Три українські біатлоністки – Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина – катастрофічно провели стрільбу та фінішували за межами топ-40. Уперше в історії, жодна українська біатлоністка не пробилася до масстарту.
Фрістайл: канадський розгром у фіналі
У фрістайлі відбулися фінальні заїзди з дуал-могулу серед чоловіків. Турнір проходив у форматі прямих дуелей – від 1/16 фіналу до вирішальних стартів за медалі.
У поєдинку за "золото" канадець Мікаель Кінгсбері продемонстрував повну перевагу над японцем Ікумою Хорісімою та впевнено переміг із рахунком 30:5.
Бронзову нагороду здобув австралієць Метт Грем, який у напруженій боротьбі обіграв ще одного представника Японії Такую Шимакаву – 20:15.
Йоганнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)
Лижні гонки: абсолютний рекорд Клебо
Збірна Норвегії підтвердила статус фаворита й упевнено виборола "золото" в чоловічій естафеті. Команда, за яку виступали Еміль Іверсен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Айнар Хедегарт та Йоганнес Клебо, не залишивши шансів суперникам.
Гонка стала знаковою для Клебо – він здобув дев'яту золоту медаль та став абсолютним рекордсменом зимових Олімпіад.
"Срібло" в естафеті виборола збірна Франції, а бронзові медалі здобули італійці.
Гірські лижі: слалом без "бронзи"
35-річна італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне здобула перемогу в гігантському слаломі на домашніх Олімпійських іграх. Після цього тріумфу її олімпійська колекція налічує вже п'ять нагород – два "золота", "срібло" та дві "бронзи".
Цікаво, що змагання завершилися без окремої бронзової медалі: друге місце поділили шведка Сара Хектор і норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд.
Українка Анастасія Шепіленко завершила виступ на 39-й позиції.
Сноубординг: успіх Великої Британії
Золоту медаль у дисципліні сноуборд-крос серед мікст-команд вибороли Хью Найтінгейл і Шарлотта Бенкс з Великої Британії.
Срібні нагороди здобули італійці Лоренцо Соммаріва та Мікела Мойолі. "Бронза" дісталася французам Лоану Боззоло та Леа Касті.
Ковзанярський спорт: "золото" з рекордом
Олімпійською чемпіонкою на найкоротшій дистанції – 500 метрів стала нідерландка Фемке Кок. До "золота" вона додала новий олімпійський рекорд – 36,49 секунди.
"Срібло" виборола інша нідерландка – Ютта Лердам. Раніше вона тріумфувала на дистанції 1000 метрів та й взагалі перебуває в центрі уваги через стосунки з американським боксером-блогером Джейком Полом. "Бронза" дісталася Міхо Такагі з Японії.
Скелетон: другий успіх конкурента Гераскевича
Перемогу у змаганнях зі скелетону в мікст-командах здобула збірна Великої Британії – Табіта Стокер і Метт Вестон.
Представники Німеччини Сюзанна Крехер і Аксель Юнг поступилися переможцям лише 0,17 секунди та стали срібними призерами. "Бронзу" здобула ще одна німецька пара — Жаклін Пфайфер і Крістофер Гротхер.
Для Метта Вестона – одного з принципових суперників українця Владислава Гераскевича в одиночних змаганнях – це вже друге золото Ігор-2026.
Стрибки з трампліна: розпач фаворитки
Завершив змагальну програму неділі фінал жіночих стрибків на великому трампліні.
Перемогу здобула норвежка Анна Удіне Стрем – раніше вона також тріумфувала на нормальному трампліні. Срібну медаль виборола її співвітчизниця Айрін Марія Квандал.
Словенка Ніка Превц до останніх стрибків зберігала шанси на "золото", однак у підсумку опустилася на третю позицію. Після завершення виступу спортсменка не стримала емоцій. Втім, на дебютній Олімпіаді Превц зібрала повний комплект нагород: "бронзу" на великому трампліні, "срібло" – на нормальному та "золото" в змішаних командних змаганнях.
Олімпіада-2026, усі призери 15 лютого:
Біатлон
Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)
- Мартін Понсілуома (Швеція)
- Стурла Леграйд (Норвегія)
- Емільєн Жаклен (Франція)
Жінки. Гонка переслідування (10 км)
- Ліза Віттоцці (Італія)
- Марен Кіркейде (Норвегія)
- Суві Мінккінен (Фінляндія)
Фрістайл. Чоловіки. Парний могул
- Мікаель Кінгсбері (Канада)
- Ікума Хорісіма (Японія)
- Метт Грем (Австралія)
Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)
- Норвегія
- Франція
- Італія
Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом
- 1. Федеріка Бріньоне (Італія)
- 2. Сара Хектор (Швеція)
- 2. Теа Луїза Стьєрнесунд (Норвегія)
Сноуборд. Змішані команди. Крос
- Хью Найтінгейл / Шарлотта Бенкс (Велика Британія)
- Лоренцо Соммаріва / Мікела Мойолі (Італія)
- Лоан Боззоло / Леа Каста (Франція)
Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
- Фемке Кок (Нідерланди)
- Ютта Лердам (Нідерланди)
- Міхо Такагі (Японія)
Скелетон. Змішані команди
- Табіта Стокер / Метт Вестон (Велика Британія)
- Сюзанна Крехер / Аксель Юнг (Німеччина)
- Жаклін Пфайфер / Крістоф Гротхер (Німеччина)
Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін
- Анна Удіне Стрем (Норвегія)
- Айрін Марія Квандал (Норвегія)
- Ніка Превц (Словенія)
Медальний залік
Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Італія продовжує перебувати на другій позиції, треті – американці.
Топ-10 медального заліку:
- Норвегія – 12 "золота" + 7 "срібла" + 7 "бронзи" = 26 медалей
- Італія – 8 + 4 + 10 = 22
- США – 5 + 8 + 4 = 17
- Нідерланди – 5 + 5 + 1 = 11
- Швеція – 5 + 5 + 1 = 11
- Франція – 4 + 7 + 4 = 15
- Німеччина – 4 + 6 + 5 = 15
- Австрія – 4 + 6 + 3 = 13
- Швейцарія – 4 + 2 + 3 = 9
- Японія – 3 + 5 + 9 = 17
