Олимпиада-2026: результаты 15 февраля и новый медальный зачет
В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли девять комплектов наград. На старт выходили шесть украинских атлетов в двух видах спорта.
О том, кто стал чемпионом Игр, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Биатлон: первый триумф Италии
Сразу два комплекта наград разыграли в воскресенье в биатлоне. Состоялись мужская и женская гонки преследования, в которых принимали участие пять отечественных представителей.
Мужской персьют выиграл швед Мартин Понсилуома, который впервые в карьере получил "золото" Игр. Вторым к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд, третьим - француз Эмильен Жаклен.
Двое представителей Украины смогли финишировать в топ-20, улучшив свои стартовые позиции по итогам спринта. Виталий Мандзин завершил гонку 16-м, Дмитрий Пидручный - 20-м.
"Золото" женского старта впервые на домашних Играх добыла представительница страны-хозяйки - Лиза Виттоцци. Итальянка, которая пропустила предыдущий сезон, выиграла свою первую олимпийскую награду высшей пробы.
Действующая олимпийская чемпионка спринта Марен Киркейде на этот раз не смогла повторить победный результат в персьюте, однако получила серебряную медаль. "Бронзу" завоевала финка Суви Минккинен.
Три украинские биатлонистки - Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина - катастрофически провели стрельбу и финишировали за пределами топ-40. Впервые в истории, ни одна украинская биатлонистка не пробилась в масстарт.
Фристайл: канадский разгром в финале
Во фристайле состоялись финальные заезды по дуал-могулу среди мужчин. Турнир проходил в формате прямых дуэлей - от 1/16 финала до решающих стартов за медали.
В поединке за "золото" канадец Микаэль Кингсбери продемонстрировал полное превосходство над японцем Икумой Хорисимой и уверенно победил со счетом 30:5.
Бронзовую награду завоевал австралиец Мэтт Грэм, который в напряженной борьбе обыграл еще одного представителя Японии Такую Шимакаву - 20:15.
Лыжные гонки: абсолютный рекорд Клебо
Сборная Норвегии подтвердила статус фаворита и уверенно завоевала "золото" в мужской эстафете. Команда, за которую выступали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрём Ньенгет, Айнар Хедегарт и Йоханнес Клебо, не оставив шансов соперникам.
Гонка стала знаковой для Клебо - он получил девятую золотую медаль и стал абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад.
"Серебро" в эстафете завоевала сборная Франции, а бронзовые медали получили итальянцы.
Горные лыжи: слалом без "бронзы"
35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на домашних Олимпийских играх. После этого триумфа ее олимпийская коллекция насчитывает уже пять наград - два "золота", "серебро" и две "бронзы".
Интересно, что соревнования завершились без отдельной бронзовой медали: второе место поделили шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд.
Украинка Анастасия Шепиленко завершила выступление на 39-й позиции.
Сноубординг: успех Великобритании
Золотую медаль в дисциплине сноуборд-кросс среди микст-команд завоевали Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс из Великобритании.
Серебряные награды получили итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли. "Бронза" досталась французам Лоану Боззоло и Леа Касти.
Конькобежный спорт: "золото" с рекордом
Олимпийской чемпионкой на самой короткой дистанции - 500 метров стала нидерландка Фемке Кок. К "золоту" она добавила новый олимпийский рекорд - 36,49 секунды.
"Серебро" завоевала другая нидерландка - Ютта Лердам. Ранее она триумфовала на дистанции 1000 метров и вообще находится в центре внимания из-за отношений с американским боксером-блогером Джейком Полом. "Бронза" досталась Михо Такаги из Японии.
Скелетон: второй успех конкурента Гераскевича
Победу в соревнованиях по скелетону в микст-командах одержала сборная Великобритании - Табита Стокер и Мэтт Уэстон.
Представители Германии Сюзанна Крехер и Аксель Юнг уступили победителям лишь 0,17 секунды и стали серебряными призерами. "Бронзу" получила еще одна немецкая пара - Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротхер.
Для Мэтта Вестона - одного из принципиальных соперников украинца Владислава Гераскевича в одиночных соревнованиях - это уже второе золото Игр-2026.
Прыжки с трамплина: отчаяние фаворитки
Завершил соревновательную программу воскресенья финал женских прыжков на большом трамплине.
Победу одержала норвежка Анна Удине Стрем - ранее она также триумфовала на нормальном трамплине. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Айрин Мария Квандал.
Словенка Ника Превц до последних прыжков сохраняла шансы на "золото", однако в итоге опустилась на третью позицию. После завершения выступления спортсменка не сдержала эмоций. Впрочем, на дебютной Олимпиаде Превц собрала полный комплект наград: "бронзу" на большом трамплине, "серебро" - на нормальном и "золото" в смешанных командных соревнованиях.
Олимпиада-2026, все призеры 15 февраля:
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
- Мартин Понсилуома (Швеция)
- Стурла Леграйд (Норвегия)
- Эмильен Жаклен (Франция)
Женщины. Гонка преследования (10 км)
- Лиза Виттоцци (Италия)
- Марен Киркейде (Норвегия)
- Суви Минкинен (Финляндия)
Фристайл. Мужчины. Парный могул
- Микаэль Кингсбери (Канада)
- Икума Хорисима (Япония)
- Мэтт Грэм (Австралия)
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
- Норвегия
- Франция
- Италия
Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом
- 1. Федерика Бриньоне (Италия)
- 2. Сара Хектор (Швеция)
- 2. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия)
Сноуборд. Смешанные команды. Кросс
- Хью Найтингейл/Шарлотта Бэнкс (Великобритания)
- Лоренцо Соммарива / Микела Мойоли (Италия)
- Лоан Боззоло / Леа Каста (Франция)
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- Фемке Кок (Нидерланды)
- Ютта Лердам (Нидерланды)
- Михо Такаги (Япония)
Скелетон. Смешанные команды
- Табита Стокер / Мэтт Уэстон (Великобритания)
- Сюзанна Крехер / Аксель Юнг (Германия)
- Жаклин Пфайфер / Кристоф Гротхер (Германия)
Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин
- Анна Удине Стрем (Норвегия)
- Айрин Мария Квандал (Норвегия)
- Ника Превц (Словения)
Медальный зачет
Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Италия продолжает находиться на второй позиции, третьи - американцы.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 12 "золота" + 7 "серебра" + 7 "бронзы" = 26 медалей
- Италия - 8 + 4 + 10 = 22
- США - 5 + 8 + 4 = 17
- Нидерланды - 5 + 5 + 1 = 11
- Швеция - 5 + 5 + 1 = 11
- Франция - 4 + 7 + 4 = 15
- Германия - 4 + 6 + 5 = 15
- Австрия - 4 + 6 + 3 = 13
- Швейцария - 4 + 2 + 3 = 9
- Япония - 3 + 5 + 9 = 17
