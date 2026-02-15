ua en ru
Катастрофа на стрільбі: українки провалили гонку переслідування на Олімпіаді

Неділя 15 лютого 2026 16:52
UA EN RU
Катастрофа на стрільбі: українки провалили гонку переслідування на Олімпіаді Юлія Джима (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

На зимових Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча гонка переслідування з біатлону. Україну в цій дисципліні представили Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна.

Перед стартом

Найкращий стартовий номер серед українок мала Джима – вона розпочинала гонку 24-ю після спринту. Меркушина стартувала 42-ю, Дмитренко – 54-ю. Для двох останніх завданням було суттєво покращити позиції, щоб зберегти шанси на боротьбу за місце в масстарті.

Як пройшла гонка для українок

Перший вогневий рубіж Юлія Джима та Олександра Меркушина пройшли без хиб. Джима піднялася на одну позицію, тоді як Меркушина відіграла одразу 11 місць і наблизилася до топ-30. Натомість Дмитренко припустилася однієї хиби й опустилася за межі топ-50.

Але вже другий рубіж став невдалим для українок. Джима пішла на одне штрафне коло, Меркушина – на два. Після стрільби Юлія йшла 35-ю. Дмитренко, яка закрила всі мішені, змогла обійти Меркушину – українки розташувалися наприкінці п'ятого десятка.

На третьому рубежі найкраще серед українок відпрацювала Дмитренко – чиста стрільба дозволила їй піднятися на 40-ве місце. Джима знову допустила хибу, а Меркушина припустилася ще двох промахів, що фактично позбавило її будь-яких шансів.

У підсумку жодній з українок не вдалося фінішувати в топ-40. Найкращий результат показала Джима – 43-тє місце. Дмитренко стала 45-ю, Меркушина завершила гонку 48-ю.

Усі спортсменки просто жахливо відстрілялися: у Джими та Дмитренко по три хиби, а у Меркушиної – п'ять.

Таким чином, у заключній гонці Ігор - жіночому масстарті Україна не матиме жодної біатлоністки. Таке трапилося вперше в історії.

Віттоцці – олімпійська чемпіонка

Олімпійською чемпіонкою на радість місцевим уболівальникам стала італійка Ліза Віттоцці. Вона закрила всі мішені й забезпечила собі перемогу під гучну підтримку трибун.

Срібну нагороду здобула норвежка Марен Кіркеейде, а "бронзу" виборола фінка Суві Мінккінен.

Біатлон. Гонка переслідування, жінки

  1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 30:11.8
  2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+2) +28.8
  3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +34.3
  4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+1) +49.4
  5. Осеан Мішлон (Франція, 2+0+1+1) +57.1
  6. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+2) +1:08.0
  • ...43. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+1) +4:09.6
  • …45. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+2) +4:22.1
  • …48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+2+1) +4:33.6

