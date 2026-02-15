Найкраща гонка українців на Олімпіаді: Мандзин та Підручний спрогресували у персьюті

На Зимових олімпійських іграх-2026 відбулася чоловіча гонка переслідування з біатлону. Україну в цій дисципліні представляли Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.

Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна .

Як складалася гонка для українців

Мандзин за підсумками спринту стартував з 24-ї позиції, Підручний – з 27-ї.

На першому вогневому рубежі обидва українці припустилися по одній хибі. Втім, через непрості умови більшість суперників також не відстрілялися чисто, тому наші біатлоністи зберегли свої позиції без суттєвих втрат.

Другу стрільбу Підручний провів безпомилково та зумів піднятися вище, тоді як Мандзин заробив ще одне штрафне коло.

На третьому рубежі капітан збірної України знову відпрацював чисто й покращив своє становище, піднявшись на 18-те місце. Мандзин із однією хибою залишався в середині третього десятка.

Вирішальною стала заключна стрільба: Мандзин закрив усі мішені, тоді як Підручний допустив промах. У підсумку саме Мандзин став найкращим серед українців, фінішувавши 16-м. Підручний перетнув фінішну лінію 20-м.

Драма у боротьбі за "золото"

Перемогу в гонці здобув швед Мартін Понсілуома. Срібну нагороду виборов норвежець Штурла Легрейд.

Француз Емільєн Жаклен лідирував до останнього вогневого рубежу, однак два штрафні кола позбавили його шансів на перемогу – у підсумку він став бронзовим призером.

Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки

Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+0+0) 31:11.9 Штурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +20.6 Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+0+2) +29.7 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +39.5 Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+1) +44.8 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0+1+1) +1:06.6