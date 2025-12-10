Олег Винник пояснив скандальне відео з "ковтком свіжого повітря" з Німеччини: "Я сказав це від душі"

За словами співака, він не очікував негативної реакції. Навпаки - відео він записував щиро, реагуючи на різку різницю погоди між Німеччиною та Україною.

"Коли я його зняв, мій син сказав: "Олеже, буде капець". А я питаю: "Чому капець?" У нас був циклон, холодно. Я в жилетці, бо реально холод", - пригадує Винник.

Він розповів, що щодня був у контакті з українцями, яким допомагав, і знав про спеку в Україні.

"Мені казали: "Нам немає чим дихати, спека". І я просто від душі показав, що тут холодно. Сказав про ковток повітря чисто через те, що феномен - 1 000 кілометрів різниця, а тут холод", - пояснює артист.

Та, за словами Винника, реакцію він недооцінив.

"Не подумав, що мене відхейтять. Думаєш: якщо ти кажеш правду, тебе хейтять, якщо псевдоправду - це шоубізнес. Який шоубізнес? Я просто сказав", - каже співак.

Після публікації він отримав сотні критичних коментарів, зокрема вимоги "передати ковток свіжого повітря на фронт".

"Господи, як ви можете брати такі речі й мене розбубенювати? Ви ж розумієте, що я це робив відверто. Продумати це - нереально", - заявив він.

