Чому Потапу і Каменських не вдається побудувати кар'єру за кордоном? Горова назвала причину

Українська продюсерка Ірина Горова пояснила, чому Потап і Настя Каменських, попри численні спроби, так і не змогли закріпитися на міжнародному музичному ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю екс-дружини репера виданню "Економічна правда".

Подружжя Потап і Настя Каменських вже тривалий час мешкають за межами України та намагаються будувати кар’єру саме за кордоном.

Горова зізналася, що уважно стежить за тим, як складається шлях колишніх підопічних за межами країни.

Водночас вона переконана: головна причина невдач - не у самих виконавцях, а в тому, що на нових ринках на них не чекають.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Звичайно, я спостерігаю, намагаюся спостерігати за всіма. Час покаже. Вони вже давно намагаються, але це навіть залежить не від них. На нас не чекають там. Ну, не чекають. Ба більше, мені здається, поки ми не знайдемо щось таке, що буде цікаве світу, просто бути умовно а ля американцями, а ля британцями й не мати нічого українського - мені здається, так не вийде", - зазначила вона.

Продюсерка наголосила, що кожен музичний ринок давно сформований, має власну ідентичність і перенасичений локальними виконавцями.

Тому українським артистам недостатньо просто копіювати західні формати - важливо мати власну унікальність та водночас не втрачати зв’язок із Україною.

"Кожен ринок зберіг свою ідентичність. Всі ринки точно відрізниш. А коли всі намагаються бути а ля американцями, а ля британцями - це хибний шлях. Треба, щоб щось було таке, що буде цікаво продюсерам, лейблам, стримінговим платформам із нашими артистами. Ось щось потрібно знайти", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше Потап зізнавався, що разом із Настею вони нині мешкають одразу в кількох країнах, однак основною них залишається Іспанія - зокрема Барселона.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу - це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається. Дівчата рулять!" - заявив Потап в інтерв’ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

Крім того, сам Потап змінив сценічний псевдонім і представив себе під ім’ям Slavic Balagan.

Тепер артист позиціонує себе не як українського шоумена, а як представника Східної Європи.

В одному з публічних висловлювань він також називав Україну країною, у якій, за його словами, "нічого немає".