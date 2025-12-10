ua en ru
Олег Винник розповів, як написав легендарну "Вовчицю" і чому не вірив у її успіх

Середа 10 грудня 2025 11:01
Як Олег Винник написав пісню "Вовчиця" (фото: facebook.com/originaloleggvynnyk)
Автор: Юлія Гаюк

Олег Винник зізнався, що спочатку не вірив у майбутній успіх "Вовчиці" і навіть вважав, що пісня "ріже по вухах".

Про це артист розповів в інтерв'ю, яке незабаром вийде на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE.

Як Олег Винник написав "Вовчицю"

За словами співака, текст і демоверсія були готові, але композиція тривалий час просто лежала без роботи. Лише після повернення з туру він уперше її записав, і цей процес був надзвичайно емоційним.

"Я все заспівав, плакав у студії, мене розносило. А наступного дня послухав у колонках і кажу: "Та ні, це не те. Воно ріже у вуха... молода вовчиця, цариця степова - воно мені ріже все тут", - пригадує Винник.

Після першої спроби артист відклав композицію ще на дев'ять місяців. Та коли записав її вдруге - уже без сильних емоцій - відчув, що в ній "щось є".

Несподіваним моментом, за словами Винника, стало усвідомлення популярності пісні на кордоні.

"Жінка на паспортному контролі каже: "Та, "Вовчиця" - то є фурор". А я тоді ще взагалі нічого не розумів: пісня була зовсім свіжа", - ділиться він.

Співак додав, що саме 2014 року, коли почалася війна, йому почали надсилати відео бійців, які співали "Вовчицю" на передовій - в окопах, у танку тощо.

"Це до мурах. Тоді я зрозумів, що таке фурор. І вона досі це робить", - зазначає музикант.

Винник пояснив, що секрет популярності полягає в етнічності та автентичності композиції.

"Вовчиця" - етнічно українська. Вона з моєї душі, з моєї мови. Я її не продумував, Господь Бог дав її написати", - каже він, додаючи, що німецька публіка композицію не розуміє, і це природно.

Артист також порівняв такі пісні з "гарним вином", яке має вистоятися, і наголосив, що справжні хіти народжуються тоді, коли музикант "думає своєю мовою і робить своє".

Повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE 11 грудня о 16:00.

