Марина Боржемська розкрила, чи поїдуть її діти здобувати освіту за кордон

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася своїми планами щодо подальшої освіти своїх дітей - Роберта й Олівії - та можливого навчання за кордоном.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Діти Боржемської навчатимуться за кордоном чи залишаться в Україні

Марина підкреслила, що ще до початку повномасштабної війни знала - діти повинні мати право вибору.

"Я завжди думала, що до війни та зараз, що в дітей завжди має бути вибір. Ми дуже багато з ними обговорюємо тему майбутнього. Я бачу, що вони дуже патріотичні, люблять Україну", - зазначила вона.

Водночас вона впевнена, що навіть здобувши освіту за кордоном, діти зможуть повернутися додому з новими знаннями та досвідом.

"Я вірю, що навіть якщо освіту буде здобуто за кордоном, то згодом вони все одно повернуться додому і нестимуть свій досвід, свої сили, свою любов саме в нашу землю", - каже Боржемська.

За її словами, сучасні реалії вимагають гнучкості та здатності адаптуватися, а найголовніше - зберігати чесність із собою.

Говорячи про можливі професії дітей, Боржемська пояснила, що вибір країни може залежати від спеціальності.

"Якщо ми говоримо про вибір професії Роберта, якщо це буде пов'язано з правом, то його потрібно вивчати саме в тій країні, де ти живеш. Якщо говорить про медичну освіту для Оливки, то в нас є дуже багато хороших університетів", - пояснила тренерка.

Вона зазначає, що не хоче тиснути на дітей чи обмежувати їхню свободу.

"Я чую і слухаю своїх дітей. Для мене дуже важливо, щоб вони були вільні у виборі. Я не буду на них тиснути, не буду їх змушувати робити щось проти їхньої волі", - наголосила вона.

Однією з причин, чому деякі знайомі обирають іноземні навчальні заклади, вона називає постійні тривоги, навчання в укриттях та онлайн-формат, які ускладнюють освітній процес в Україні.

Боржемська також пригадала свій досвід юності.

"Я себе пам'ятаю, була вже самостійною і працювала в цьому віці... планувала їхати в Ізраїль, коли мені було 16 років. Знала, що поїду, якщо не вступлю до університету, до якого хочу", - розповіла вона.

Водночас наголосила, що не шкодує, що залишилася в Україні.

Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боржемська розповіла, ким бачать себе її діти в майбутньому

Фітнес-тренерка також розповіла про те, ким мріють стати її діти. За її словами, 16-річний Роберт і 13-річна Олівія вже формують власне бачення майбутнього і мають різні, але яскраво виражені таланти.

Боржемська зазначає, що її син Роберт зосереджений і цілеспрямований юнак з аналітичним мисленням.

"Роберт дуже цілеспрямований хлопець, має гострий розум, прагнення до самореалізації. Він мислить структуровано, логічно. І водночас із такою легкістю, теплотою, гумором у нього все виходить", - розповідає вона.

Зараз хлопець дедалі більше цікавиться правом.

"Раніше я думала, що він займатиметься IT, потім - архітектурою. А тепер він ясно розуміє, що йому подобається все, що пов'язано з правами людини", - каже Боржемська.

За її словами, Роберт відповідальний, вміє правильно добирати слова і відстояти позицію, а в школі його поважають вчителі. "Кажуть, що він серйозний", - додає вона.

Син Марини Роберт (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

13-річна Олівія - повна протилежність синові.

"Оливка - це суцільна енергія, творча натура, яка бачить світ через емоції", - пояснює Боржемська.

Дівчинка легко переходить від сміху до сліз, відкрито говорить про свої переживання й активно проявляє себе.

"Вона весь час у якихось виступах. Їй подобається, як вона змінюється. Вона каже, що зараз відчуває абсолютно нову енергію", - розповідає мама.

Попри молодий вік, Олівія вже вміє відстоювати свої кордони.

"Вона може в школі сказати, що їй не подобається, як до неї звертається вчитель..."

Дівчинка також захоплюється творчістю - створює вироби, мініатюрні будиночки та меблі. Однак поки що не впевнена, чи перетвориться це на професію.

"Вона сказала, що не знає, чи зможе цим заробити собі гроші та щоб мені допомагати", - додає Марина.

Паралельно Олівія розглядає медицину й уявляє себе хірургом.

"Їй подобається розбирати, що знаходиться всередині людини... як допомогти зібрати що-небудь, щоб вилікувати людину і дати їй шанс на життя", - каже Боржемська.

Не відстає і Роберт: він прагне бути опорою для мами в майбутньому.

"Роберт теж сказав, що хоче мені максимально допомагати, щоб я не працювала, коли він буде дорослим", - зазначає вона.

За словами Боржемської, обидва підлітки - яскраві особистості зі своїм характером і баченням, і вона лише підтримує їх у пошуку власного шляху.

Батько Марини Боржемської з онукою Олівією (фото: instagram.com/uzelkova.marina)