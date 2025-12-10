Олег Винник объяснил скандальное видео с "глотком свежего воздуха" из Германии: "Я сказал это от души"

По словам певца, он не ожидал негативной реакции. Наоборот - видео он записывал искренне, реагируя на резкую разницу погоды между Германией и Украиной.

"Когда я его снял, мой сын сказал: "Олег, будет капец". А я спрашиваю: "Почему капец?" У нас был циклон, холодно. Я в жилетке, потому что реально холод", - вспоминает Винник.

Он рассказал, что ежедневно был в контакте с украинцами, которым помогал, и знал о жаре в Украине.

"Мне говорили: "Нам нечем дышать, жара". И я просто от души показал, что здесь холодно. Сказал о глотке воздуха чисто из-за того, что феномен - 1 000 километров разница, а здесь холод", - объясняет артист.

Но, по словам Винника, реакцию он недооценил.

"Не подумал, что меня отхейтят. Думаешь: если ты говоришь правду, тебя хейтят, если псевдоправду - это шоубизнес. Какой шоубизнес? Я просто сказал", - говорит певец.

После публикации он получил сотни критических комментариев, в том числе требования "передать глоток свежего воздуха на фронт".

"Господи, как вы можете брать такие вещи и меня разбивать? Вы же понимаете, что я это делал откровенно. Продумать это - нереально", - заявил он.

Полное интервью с Олегом Винником смотрите на YouTube-канале РБК-Украина LIFE 11 декабря в 16:00.