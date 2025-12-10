ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Олег Винник пояснив скандальне відео з "ковтком свіжого повітря" з Німеччини: "Я сказав це від душі"

Середа 10 грудня 2025 13:08
UA EN RU
Олег Винник пояснив скандальне відео з "ковтком свіжого повітря" з Німеччини: "Я сказав це від душі" Олег Винник (фото: facebook.com/OleggVynnyk.official)
Автор: Юлія Гаюк

Олег Винник уперше детально пояснив, чому зняв відео про "ковток свіжого повітря" з Німеччини, яке спричинило хвилю хейту.

Про це артист розповів в інтерв'ю, яке незабаром вийде на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE.

За словами співака, він не очікував негативної реакції. Навпаки - відео він записував щиро, реагуючи на різку різницю погоди між Німеччиною та Україною.

"Коли я його зняв, мій син сказав: "Олеже, буде капець". А я питаю: "Чому капець?" У нас був циклон, холодно. Я в жилетці, бо реально холод", - пригадує Винник.

Він розповів, що щодня був у контакті з українцями, яким допомагав, і знав про спеку в Україні.

"Мені казали: "Нам немає чим дихати, спека". І я просто від душі показав, що тут холодно. Сказав про ковток повітря чисто через те, що феномен - 1 000 кілометрів різниця, а тут холод", - пояснює артист.

Та, за словами Винника, реакцію він недооцінив.

"Не подумав, що мене відхейтять. Думаєш: якщо ти кажеш правду, тебе хейтять, якщо псевдоправду - це шоубізнес. Який шоубізнес? Я просто сказав", - каже співак.

Після публікації він отримав сотні критичних коментарів, зокрема вимоги "передати ковток свіжого повітря на фронт".

"Господи, як ви можете брати такі речі й мене розбубенювати? Ви ж розумієте, що я це робив відверто. Продумати це - нереально", - заявив він.

Повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE 11 грудня о 16:00.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РБК-Україна Олег Винник Інтерв'ю
Новини
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті