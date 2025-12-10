Олег Винник объяснил скандальное видео с "глотком свежего воздуха" из Германии: "Я сказал это от души"
Олег Винник впервые подробно объяснил, почему снял видео о "глотке свежего воздуха" из Германии, которое вызвало волну хейта.
Об этом артист рассказал в интервью, которое вскоре выйдет на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.
По словам певца, он не ожидал негативной реакции. Наоборот - видео он записывал искренне, реагируя на резкую разницу погоды между Германией и Украиной.
"Когда я его снял, мой сын сказал: "Олег, будет капец". А я спрашиваю: "Почему капец?" У нас был циклон, холодно. Я в жилетке, потому что реально холод", - вспоминает Винник.
Он рассказал, что ежедневно был в контакте с украинцами, которым помогал, и знал о жаре в Украине.
"Мне говорили: "Нам нечем дышать, жара". И я просто от души показал, что здесь холодно. Сказал о глотке воздуха чисто из-за того, что феномен - 1 000 километров разница, а здесь холод", - объясняет артист.
Но, по словам Винника, реакцию он недооценил.
"Не подумал, что меня отхейтят. Думаешь: если ты говоришь правду, тебя хейтят, если псевдоправду - это шоубизнес. Какой шоубизнес? Я просто сказал", - говорит певец.
После публикации он получил сотни критических комментариев, в том числе требования "передать глоток свежего воздуха на фронт".
"Господи, как вы можете брать такие вещи и меня разбивать? Вы же понимаете, что я это делал откровенно. Продумать это - нереально", - заявил он.
Полное интервью с Олегом Винником смотрите на YouTube-канале РБК-Украина LIFE 11 декабря в 16:00.
