Винник сказав, чому буде співати російською: "Люди хочуть чути це"

Винник розповів про російськомовні пісні

Артист чесно зізнався, що в його репертуарі багато пісень російською.

"Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день із 115 у мене російською мовою", - зазначив артист.

Олег Винник підкреслив, що відмовлятися від цих пісень він не хоче, бо їх, за словами, артиста, полюбляють шанувальники.

"Відмовлятися від них, яке я маю право, коли ти ідеш на концерт, і тобі люди, тобі організатори, тобі безпосередньо власники залу, і то не важливо, чи банкетного залу, чи сцени, тобі кажуть: "Не співай, не перекладай іншою (мовою - ред.)", - сказав він.

За його словами, російськомовні пісні повертають людей у безтурботні часи.

"Тому що люди до тебе йдуть послухати те, що було, оцю ностальгію, оцю безтурботну, да, оці всі речі, які були в нас в Україні", - зазначив Винник.

Таюне висловилася про мовне питання

Дружина співака Таїсія Сватко, відома як Таюне, також поділилася своїм баченням мовного питання. Вона згадала, що в дитинстві тих, хто говорив українською, часто принижували.

"Ті, які говорили українською мовою, це були селюки, колхоз. Постійно так було. Тут мене постійно гноблять, мовою гноблять. Слухайте, як на те пішло, то ворог, на жаль, це не мова", - вважає Таюне.

"Слава тобі, Господи, що заборони немає. І я думаю, що це було би недоречно сьогодні, на сьогоднішній день, до речі, заборонити взагалі спілкуватися російською мовою. Це неправильно", - вважає Олег Винник.

Де зараз Олег Винник

Після початку російського вторгнення в лютому 2022 року артист осів у Німеччині, де насолоджується життям з родиною.

Він більше не приховує кохання зі співачкою Таюне та наявність спільного сина.

Ба більше, у лютому 2025 року артист заспівав російською.