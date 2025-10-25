"Все дуже добре". Олег Винник прокоментував чутки про провал концертного туру (відео)

Олег Винник прокоментував останні чутки про свій концертний тур Європою. Співак запевнив, що у нього все набагато краще, ніж у його українських колег.

Що сказав Винник про скасування концерту в Іспанії

Артист вперше за тривалий час вийшов на зв'язок, аби розвіяти чутки про проблеми в музичній кар'єрі.

Зокрема, цього тижня телеведучий Слава Дьомін звернув увагу, що початок туру артиста в іспанському Аліканте скасовано. За його словами, через низький попит на квитки. Проте Олег заперечив чутки.

"По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, не через проблеми, а тому що все дуже добре. Побачивши, як йде продаж туром Німеччиною, організатори вирішили спочатку провести його тут, а наступного року повноцінно виїхати в Іспанію", - пояснив Винник.

Що писав Дьомін про Винника (скриншот)

"Коли у тебе все добре, комусь це не до вподоби"

Співак прокоментував розмови в медіа про його концертну діяльність, натякнувши, що його успіхи комусь "муляють". Мовляв, у багатьох колег скасовуються цілі тури, а в нього все чудово.

"Коли сьогодні масово скасовуються концерти тури в українських артистів, у мене навпаки відбуваються. Мені здається, комусь це муляє. Я не знаю, чим я заслужив таку повагу в ЗМІ. Мені здається, що саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби", - заявив він.

Де зараз Олег Винник

Після початку російського вторгнення в лютому 2022 року артист осів у Німеччині, де насолоджується життям з родиною. Він більше не приховує кохання зі співачкою Таюне та наявність сина.

У липні цього року Винник спробував розвіяти чутки про втечу з України. За його словами, він вже 25 років проживає в країні. Там він став батьком та створював пісні, які полюбили в Україні.