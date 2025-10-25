ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Все дуже добре". Олег Винник прокоментував чутки про провал концертного туру (відео)

Субота 25 жовтня 2025 20:13
UA EN RU
"Все дуже добре". Олег Винник прокоментував чутки про провал концертного туру (відео) Концерт Винника в Іспанії скасували (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олег Винник прокоментував останні чутки про свій концертний тур Європою. Співак запевнив, що у нього все набагато краще, ніж у його українських колег.

Як повідомляє РБК-Україна, нову заяву Винник зробив у відео в Instagram.

Що сказав Винник про скасування концерту в Іспанії

Артист вперше за тривалий час вийшов на зв'язок, аби розвіяти чутки про проблеми в музичній кар'єрі.

Зокрема, цього тижня телеведучий Слава Дьомін звернув увагу, що початок туру артиста в іспанському Аліканте скасовано. За його словами, через низький попит на квитки. Проте Олег заперечив чутки.

"По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, не через проблеми, а тому що все дуже добре. Побачивши, як йде продаж туром Німеччиною, організатори вирішили спочатку провести його тут, а наступного року повноцінно виїхати в Іспанію", - пояснив Винник.

&quot;Все дуже добре&quot;. Олег Винник прокоментував чутки про провал концертного туру (відео)Що писав Дьомін про Винника (скриншот)

"Коли у тебе все добре, комусь це не до вподоби"

Співак прокоментував розмови в медіа про його концертну діяльність, натякнувши, що його успіхи комусь "муляють". Мовляв, у багатьох колег скасовуються цілі тури, а в нього все чудово.

"Коли сьогодні масово скасовуються концерти тури в українських артистів, у мене навпаки відбуваються. Мені здається, комусь це муляє. Я не знаю, чим я заслужив таку повагу в ЗМІ. Мені здається, що саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби", - заявив він.

Де зараз Олег Винник

Після початку російського вторгнення в лютому 2022 року артист осів у Німеччині, де насолоджується життям з родиною. Він більше не приховує кохання зі співачкою Таюне та наявність сина.

У липні цього року Винник спробував розвіяти чутки про втечу з України. За його словами, він вже 25 років проживає в країні. Там він став батьком та створював пісні, які полюбили в Україні.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Олег Винник Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію