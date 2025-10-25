"Все дуже добре". Олег Винник прокоментував чутки про провал концертного туру (відео)
Олег Винник прокоментував останні чутки про свій концертний тур Європою. Співак запевнив, що у нього все набагато краще, ніж у його українських колег.
Як повідомляє РБК-Україна, нову заяву Винник зробив у відео в Instagram.
Що сказав Винник про скасування концерту в Іспанії
Артист вперше за тривалий час вийшов на зв'язок, аби розвіяти чутки про проблеми в музичній кар'єрі.
Зокрема, цього тижня телеведучий Слава Дьомін звернув увагу, що початок туру артиста в іспанському Аліканте скасовано. За його словами, через низький попит на квитки. Проте Олег заперечив чутки.
"По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, не через проблеми, а тому що все дуже добре. Побачивши, як йде продаж туром Німеччиною, організатори вирішили спочатку провести його тут, а наступного року повноцінно виїхати в Іспанію", - пояснив Винник.
Що писав Дьомін про Винника (скриншот)
"Коли у тебе все добре, комусь це не до вподоби"
Співак прокоментував розмови в медіа про його концертну діяльність, натякнувши, що його успіхи комусь "муляють". Мовляв, у багатьох колег скасовуються цілі тури, а в нього все чудово.
"Коли сьогодні масово скасовуються концерти тури в українських артистів, у мене навпаки відбуваються. Мені здається, комусь це муляє. Я не знаю, чим я заслужив таку повагу в ЗМІ. Мені здається, що саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби", - заявив він.
Де зараз Олег Винник
Після початку російського вторгнення в лютому 2022 року артист осів у Німеччині, де насолоджується життям з родиною. Він більше не приховує кохання зі співачкою Таюне та наявність сина.
У липні цього року Винник спробував розвіяти чутки про втечу з України. За його словами, він вже 25 років проживає в країні. Там він став батьком та створював пісні, які полюбили в Україні.
Вас також може зацікавити:
- Відомий продюсер приголомшив заявою про Винника
- Що відомо про благодійність та донати Олега Винника на ЗСУ
- Як Дмитро Коляденко розкритикував Винника, Яму та Потапа.