Винник сказал, почему будет петь на русском: "Люди хотят слышать это"

Винник рассказал о русскоязычных песнях

Артист честно признался, что в его репертуаре много песен на русском.

"Да, я писал на русском языке. 70% у меня. Сорри, 64 песни, скажу конкретно, 64 песни на сегодняшний день из 115 у меня на русском языке", - отметил артист.

Олег Винник подчеркнул, что отказываться от этих песен он не хочет, потому что их, по словам, артиста, любят поклонники.

"Отказываться от них, какое я имею право, когда ты идешь на концерт, и тебе люди, тебе организаторы, тебе непосредственно владельцы зала, и то не важно, банкетного зала или сцены, тебе говорят: "Не пой, не переводи на другой (язык - ред.)", - сказал он.

По его словам, русскоязычные песни возвращают людей в беззаботные времена.

"Потому что люди к тебе идут послушать то, что было, эту ностальгию, эту беззаботную, да, эти все вещи, которые были у нас в Украине", - отметил Винник.

Таюне высказалась о языковом вопросе

Супруга певца Таисия Сватко, известная как Таюне, также поделилась своим видением языкового вопроса. Она вспомнила, что в детстве тех, кто говорил на украинском, часто унижали.

"Те, которые говорили на украинском языке, это были селюки, колхоз. Постоянно так было. Здесь меня постоянно притесняют, языком притесняют. Слушайте, если на то пошло, то враг, к сожалению, это не язык", - считает Таюне.

"Слава тебе, Господи, что запрета нет. И я думаю, что это было бы неуместно сегодня, на сегодняшний день, кстати, запретить вообще общаться на русском языке. Это неправильно", - считает Олег Винник.

Где сейчас Олег Винник

После начала российского вторжения в феврале 2022 года артист осел в Германии, где наслаждается жизнью с семьей.

Он больше не скрывает любовь с певицей Таюне и наличие общего сына.

Более того, в феврале 2025 года артист спел на русском.