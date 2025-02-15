Винник заспівав російською та не зумів приховати справжнє ставлення до українців (відео)

Співак Олег Винник, який вперше з початку повномасштабної війни вийшов на сцену , осоромився через порушення власної обіцянки. Він повернувся до російської мови та не став відмовлятися від старих хітів.

Що відомо про скандальну витівку Винника та як на неї реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Концерт Винника - де та як виступав співак

Артист, який до цього намагався зібрати залу в Польщі, але через "технічні проблеми" переніс концерт, все ж заспівав, але у Чехії. І якщо у Варшаві Винник хотів потішити "вовчиць" (так називають себе його фанатки) на більш-менш великій сцені, то нині обрав зовсім іншу локацію. Олег співав у ресторані, максимальна посадка якого - 290 осіб.

Охочі подивитися на виступ Винника все ж знайшлися. Він дав концерт, а на бек-вокалі була його обраниця Таюне. Втім, без скандалу не обійшлося.

Річ у тому, що Винник, який після початку повномасштабної війни жодного разу не виступив в Україні, але чимало казав про підтримку та допомогу ЗСУ, повернувся до своїх пісень російською мовою.

Сам співак не "постить" саме той момент, але гості та організатори заходу всеж зняли це на відео.

Реакція мережі

Виннику швидко нагадали, що він порушив власну обіцянку. Співак не лише обдурив фанів, а ще й показав, що думає як про українців, так і про російську мову.

"Поки ми спали, Олег Винник обблював себе на сцені під час концерту в Чехії. У червні 2023 року співак в інтерв’ю сказав, що не буде ніколи співати російською, бо це те саме що обблювати себе (на цьому навіть акцент на обкладинці робився). І от вчора на концерті Винник горланив свої російськомовні нєтлєнки. Тому після цього всі інші його заяви, включно з мільйонами донатів, можна сміливо ділити на нуль", - йдеться в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула".

Окрім цього, автори допису зазначили, що ситуація має сумний вигляд. Адже кар’єра Винника "отак скотилась до кабаків, хоча якихось три роки тому був одним із найпопулярніших артистів в Україн".

На це також відреагував продюсер Олег Боднарчук. Він навпаки не сумує через те, що кар'єра співака нині опинилися у такому становищі.

"Автору цього допису сумно, що Винник скотився до кабаків, а мені, наприклад, було сумно, що у свій час своїми піснями він перетворив всю країну на великий кабак", - зазначив він.

А юзери, які активно коментують вчинок Винника, слів майже не добирають: