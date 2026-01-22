ua en ru
Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів

Четвер 22 січня 2026 18:04
Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів Оскар 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 98-му церемонію вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня 2026 року. До списку претендентів увійшли як гучні голлівудські проєкти, так і міжнародні стрічки, що вже встигли наробити галасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The 98th Academy Awards.

Найкраща чоловіча роль

  • Тімоті Шаламе - "Марті Супрім"
  • Леонардо ДіКапріо - "Одна битва за іншою"
  • Ітан Гоук - "Блакитний Місяць"
  • Майкл Б. Джордан - "Грішники"
  • Ваґнер Моура - "Таємний агент"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Бенісіо Дель Торо - "Одна битва за іншою"
  • Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"
  • Делрой Ліндо - "Грішники"
  • Шон Пенн - "Одна битва за іншою"
  • Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність"


Найкраща жіноча роль

  • Джессі Баклі - "Гамнет"
  • Роуз Бірн - "If I Had Legs I'd Kick You"
  • Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
  • Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"
  • Емма Стоун - "Бугонія"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Елль Фаннінг - "Сентиментальна цінність"
  • Інга Ібсдоттер Ліллеос - "Сентиментальна цінність"
  • Емі Медіган - "Зброя"
  • Вунмі Мосаку - "Грішники"
  • Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"

Найкращий фільм

  • "Бугонія"
  • F1
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Таємний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"
  • "Потягові мрії"


Найкраща режисерська робота

  • Хлоя Чжао - "Гамнет"
  • Джош Сафді - "Марті Супрім"
  • Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"
  • Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність"
  • Раян Куглер - "Грішники"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Арко"
  • "Еліо"
  • "K-Pop Мисливиці на демонів"
  • "Маленька Амелі або Характер дощу"
  • "Зоотрополіс 2"

Найкращий міжнародний фільм

  • "Таємний агент" - Бразилія
  • "It Was Just an Accident" - Франція
  • "Сентиментальна цінність" - Норвегія
  • "Сират" - Іспанія
  • "The Voice of Hind Rajab" - Туніс

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Блакитний Місяць"
  • It Was Just an Accident
  • "Марті Супрім"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"


Найкращий адаптований сценарій

  • "Бугонія"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Потяг мрій".

Нагадаємо, на етапі формування шортлистів "Оскара-2026" увагу академіків привернули одразу кілька проєктів про Україну - документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний док Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір". Проте до переліку номінацій цього року жоден не потрапив.

