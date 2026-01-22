Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів
Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 98-му церемонію вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня 2026 року. До списку претендентів увійшли як гучні голлівудські проєкти, так і міжнародні стрічки, що вже встигли наробити галасу.
Найкраща чоловіча роль
- Тімоті Шаламе - "Марті Супрім"
- Леонардо ДіКапріо - "Одна битва за іншою"
- Ітан Гоук - "Блакитний Місяць"
- Майкл Б. Джордан - "Грішники"
- Ваґнер Моура - "Таємний агент"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Бенісіо Дель Торо - "Одна битва за іншою"
- Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"
- Делрой Ліндо - "Грішники"
- Шон Пенн - "Одна битва за іншою"
- Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність"
Найкраща жіноча роль
- Джессі Баклі - "Гамнет"
- Роуз Бірн - "If I Had Legs I'd Kick You"
- Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
- Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"
- Емма Стоун - "Бугонія"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Елль Фаннінг - "Сентиментальна цінність"
- Інга Ібсдоттер Ліллеос - "Сентиментальна цінність"
- Емі Медіган - "Зброя"
- Вунмі Мосаку - "Грішники"
- Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"
Найкращий фільм
- "Бугонія"
- F1
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- "Одна битва за іншою"
- "Таємний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
- "Потягові мрії"
Найкраща режисерська робота
- Хлоя Чжао - "Гамнет"
- Джош Сафді - "Марті Супрім"
- Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"
- Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність"
- Раян Куглер - "Грішники"
Найкращий анімаційний фільм
- "Арко"
- "Еліо"
- "K-Pop Мисливиці на демонів"
- "Маленька Амелі або Характер дощу"
- "Зоотрополіс 2"
Найкращий міжнародний фільм
- "Таємний агент" - Бразилія
- "It Was Just an Accident" - Франція
- "Сентиментальна цінність" - Норвегія
- "Сират" - Іспанія
- "The Voice of Hind Rajab" - Туніс
Найкращий оригінальний сценарій
- "Блакитний Місяць"
- It Was Just an Accident
- "Марті Супрім"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
Найкращий адаптований сценарій
- "Бугонія"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Одна битва за іншою"
- "Потяг мрій".
Нагадаємо, на етапі формування шортлистів "Оскара-2026" увагу академіків привернули одразу кілька проєктів про Україну - документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний док Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір". Проте до переліку номінацій цього року жоден не потрапив.
