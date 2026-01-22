Объявлены претенденты на "Оскар 2026": полный список номинантов
Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта 2026 года. В список претендентов вошли как громкие голливудские проекты, так и международные ленты, уже успевшие наделать шума.
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе - "Марти Суприм"
- Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"
- Итан Хоук - "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан - "Грешники"
- Вагнер Моура - "Тайный агент"
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио Дель Торо - "Одна битва за другой"
- Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
- Делрой Линдо - "Грешники"
- Шон Пенн - "Одна битва за другой"
- Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли - "Гамнет"
- Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы пнула тебя"
- Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
- Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун - "Бугония"
Лучшая женская роль второго плана
- Элль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
- Инга Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"
- Эми Мэдиган - "Оружие"
- Вунми Мосаку - "Грешники"
- Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"
Лучший фильм
- "Бугония"
- F1
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Одна битва за другой"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Поездные мечты"
Лучшая режиссерская работа
- Хлоя Чжао - "Гамнет"
- Джош Сафди - "Марти Суприм"
- Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"
- Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"
- Райан Куглер - "Грешники"
Лучший анимационный фильм
- "Арко"
- "Элио"
- "K-Pop Охотницы на демонов"
- "Маленькая Амели или Характер дождя"
- "Зоотрополис 2"
Лучший международный фильм
- "Тайный агент" - Бразилия
- "It Was Just an Accident" - Франция
- "Сентиментальная ценность" - Норвегия
- "Сират" - Испания
- "Голос Hind Rajab" - Тунис
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая Луна"
- It Was Just an Accident
- "Марти Суприм"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Одна битва за другой"
- "Поезд мечты".
Лучший полнометражный документальный фильм
- "The Alabama Solution"
- "Mr. Nobody against Putin"
- "Come See Me in the Good Light"
- "Cutting through Rocks"
- "The Perfect Neighbor"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
- "Children No More: Were and Are Gone"
- "All the Empty Rooms"
- "The Devil Is Busy"
- "Perfectly a Strangeness"
Лучший звук
- "Франкенштейн"
- "Одна битва за другой"
- "Грешники"
- "Сират"
- F1
Лучший грим и прически
- "Франкенштейн"
- "Кокухо"
- "Марти Суприм"
- "Грешники"
- "Несокрушимый"
- "Уродливая сестра"
Лучший дизайн костюмов
- "Аватар 3"
- "Гамнет"
- "Марти Суприм"
- "Франкенштейн"
- "Грешники"
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар 3"
- F1
- "Автобус в огне"
- "Грешники"
- "Мир Юрского периода: Возрождение"
Также фильмы соревнуются в номинациях за лучшую музыку, оригинальную песню, монтаж и работу художника-постановщика.
Напомним, на этапе формирования шорт-листов "Оскара-2026" внимание академиков привлекли сразу несколько проектов про Украину - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный док Анастасии Фалилеевой "Я померла в Ірпені" и британский фильм Франца Бема "Камінь, ножиці, папір". Однако в перечень номинаций в этом году ни один не попал.
