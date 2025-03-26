Ціна слави: топ-5 акторів, чия кар'єра пішла на спад після отримання “Оскара”

Отримати "Оскар" - мрія кожного актора, адже ця престижна нагорода часто відкриває нові можливості та приносить світову славу. Проте не всім лауреатам вдається втримати успіх. Для деяких перемога стала не початком блискучої кар'єри, а навпаки - точкою її спаду.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-5 акторів, які після тріумфу на церемонії "Оскар" опинилися в тіні.

Луїза Флетчер

Психологічна комедія-драма за мотивами роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" є одним із найемоційніших і найпереконливіших фільмів в історії. Образи головних акторів - Джека Ніколсона та Луїзи Флетчер - значною мірою визначили його грандіозність.

Флетчер зіграла антагоністку історії - холоднокровну та жорстоку медсестру в психіатричній лікарні, де розгортаються події фільму. Кадр з фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"

Її оскароносна гра зробила медсестру Ретчет культовою фігурою, а персонаж згодом з'явився й у серіалі "Американська історія жахів".

Однак акторка так і не досягла того успіху, який передбачала її перемога на "Оскарі". Її гра була настільки переконливою, що Голлівуд почав пропонувати їй схожі ролі, не розкривши повною мірою її акторський потенціал.

Крім того, участь у багатьох касових провалах ускладнила її шлях до нових вершин, яких вона досягла у 1975 році.

Кейсі Аффлек

Кейсі Аффлек продемонстрував неймовірну акторську майстерність у фільмі “Манчестер біля моря”. Його глибока інтерпретація ідеально відобразила трагічний тон і розв’язку цієї історії, через що володаря "Оскара" надзвичайно важко переглядати більше одного разу.

Аффлек передав усю складність тривалого та інколи нездоланного горя, поєднавши широкий спектр емоцій - від почуття провини до глибокої депресії. У 2017 році здавалося, що на актора чекає довга й успішна кар'єра. Кадр з фільму “Манчестер біля моря”

Однак, попри отримання престижної премії, популярність Аффлека тривала недовго. Після тріумфу він знявся ще в кількох помітних проєктах, зокрема в “Історії привидів”, яка отримала схвальні відгуки критиків, і драмі “Оппенгеймер”.

Проте суперечки навколо минулих звинувачень у неналежній поведінці затьмарили його талант і ускладнили шлях до нових гучних ролей на рівні Лі Чендлера.

Міра Сорвіно

“Могутня Афродіта” може й не бути найвідомішим фільмом, написаним і зрежисованим Вуді Алленом, проте Міра Сорвіно по-справжньому засяяла в цій дотепній, хоча й малопомітній комедії 1990-х.

Не дивно, що за роль наївної повії Лінди Еш акторка отримала премію "Оскар". Сорвіно майстерно поєднала гумор і щиру безпосередність, довівши свій талант. Кадр з фільму “Могутня Афродіта”

Проте її харизматична Лінда не стала перепусткою до всесвітньої слави, на яку багато хто сподівався.

Попри те, що кар'єра Міли не зупинилася, вона більше не отримувала таких знакових ролей, як у Могутній Афродіті, і поступово втрачала популярність.

У 2017 році, під час скандалу з Харві Вайнштейном, акторка зізналася, що на початку своєї кар’єри також стала жертвою його домагань. На жаль, її відмова коштувала їй місця в Голлівуді - ім’я Сорвіно опинилося в чорному списку.

Кім Бейсінгер

Мало хто здогадався б, що Кім Бейсінгер мала лише п’ятнадцять хвилин екранного часу у відомому нуарі “Конфіденційність Лос-Анджелеса” (LA Confidential). Її магнетична привабливість у ролі повії високого класу з образом Вероніки Лейк зробила цю роль культовою в історії кіно.

Отримана нею премія "Оскар" стала свідченням неймовірної сили її акторської майстерності. Проте цей тріумф не відкрив перед нею дверей до інших не менш успішних ролей. Кадр з фільму “Конфіденційність Лос-Анджелеса”

Після “Конфіденційності Лос-Анджелеса” Кім Бейсінгер продовжила зніматися, але поступово відійшла від Голлівуду, і її популярність почала згасати. Цікаво, що акторка двічі відмовлялася від участі у фільмі, який приніс їй "Оскар", перш ніж остаточно погодилася.

Бейсінгер прагнула зробити перерву в кар’єрі, щоб насолодитися материнством. Тож цілком можливо, що її втрата слави була свідомим особистим вибором.

Алісія Вікандер

У 2015 році кінематограф отримав нове яскраве відкриття - Алісію Вікандер, нову зірку зі Швеції. Її зворушливе втілення Герди Вегенер у фільмі “Дівчина з Данії”, художниці, яка підтримує трансформацію свого партнера на жінку, принесло їй "Оскар". Кадр з фільму “Дівчина з Данії”

Після цієї перемоги Вікандер стала одним із найперспективніших талантів кінця 2010-х. Її видатні ролі в “Ex Machina” та “Агентах А.Н.К.Л” також натякали на блискучу кар'єру в Голлівуді.

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