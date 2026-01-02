Доньку лауреата премії "Оскар" знайшли мертвою в готелі: шокуючі подробиці

У родині голлівудського актора та лауреата премії "Оскар" Томмі Лі Джонса сталася трагедія. Його доньку, Вікторія Джонс, було знайдено мертвою у четвер, 1 січня, в готелі в Сан-Франциско. Жінці було 34 роки.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Першим про смерть Вікторії повідомило видання TMZ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Згодом інформацію частково підтвердили офіційні служби міста.

Як повідомили PEOPLE у пожежній службі Сан-Франциско, рятувальники відреагували на виклик про надзвичайну медичну ситуацію в готелі San Francisco Fairmont незадовго до третьої години ночі за місцевим часом.

Вікторію Джонс знайшли мертвою у готелі San Francisco Fairmont (фото: booking.com)

На місці події було виявлено мертву дорослу жінку, ім’я якої офіційно не розголошувалося.

Департамент поліції Сан-Франциско також підтвердив, що офіцери прибули до готелю разом із парамедиками, які констатували смерть жінки.

Тим часом NBC Bay Area з посиланням на джерело в поліції повідомив, що загиблою, ймовірно, є саме Вікторія Джонс.

Що відомо про обставини смерті

За даними Daily Mail, тіло доньки володаря "Оскара" виявив один із постояльців готелю.

Повідомляється, що Вікторія лежала на підлозі на 14-му поверсі будівлі.

Чоловік спочатку вирішив, що жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння, і повідомив про це персоналу готелю.

Працівники готелю намагалися привести її до тями, однак вона не реагувала. Після цього співробітники почали надавати першу допомогу, зокрема робити штучне дихання, та викликали швидку допомогу.

Виклик про необхідність медичного втручання надійшов 1 січня о 2:52 ночі за місцевим часом.

Бригада лікарів прибула до готелю о 3:14, однак реанімувати Вікторію не вдалося.

Правоохоронці повідомили, що на тілі жінки не було виявлено травм або інших ознак насильницьких дій.

Вікторія Джонс з батьками (фото: Getty Images)

Поліція також не знайшла на місці події жодних предметів, пов’язаних із вживанням наркотиків.

За словами слідчих, немає й підстав вважати, що Вікторія могла покінчити з собою.

Водночас залишається незрозумілим, яким чином вона опинилася на 14-му поверсі готелю.

Причина смерті наразі не встановлена. Офіс головного судово-медичного експерта Сан-Франциско, адміністрація готелю Fairmont та представники родини Томмі Лі Джонса поки не надали офіційних коментарів.

Що відомо про Вікторію Джонс

Вікторія Джонс була донькою Томмі Лі Джонса та його колишньої дружини Кімберлі Клафлі.

У подружжя також є син - 43-річний Остін Джонс. У молодому віці Вікторія з’являлася в кіно: вона дебютувала у фільмі свого батька Люди в чорному 2, а також зіграла у стрічці Три поховання Мелькіадеса Естради, режисером якої був Томмі Лі Джонс.

Крім того, вона з’явилася в одному з епізодів серіалу Пагорб одного дерева.

Сам Томмі Лі Джонс є володарем премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Утікач".

Кадр з фільму "Утікач"

За свою кар’єру він також знявся у стрічках Дж. Ф. Кеннеді, франшизі "Люди в чорному", "Старим тут не місце" та "Лінкольн".