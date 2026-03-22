Офіційно. Усик отримав особливе призначення в клубі УПЛ і готує гучну реформу

Олександр Усик офіційно переходить до нової ролі в українському футболі. Чемпіон світу змінив статус гравця на крісло топ-менеджера житомирського "Полісся".

Від гравця до віце-президента

Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, згідно з яким боксер обійняв посаду першого віце-президента.

Раніше Усик неодноразово заявляв про своє бажання вийти на поле у складі "вовків" в офіційному матчі УПЛ, проте тепер його роль у клубі стала значно масштабнішою.

"Починаю нову главу – як перший віце-президент футбольного клубу "Полісся". Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні", - прокоментував своє призначення Усик.

Боротьба з корупцією та суддівська реформа

Одним із головних пріоритетів на новій посаді чемпіон назвав наведення ладу в українському арбітражі. Усик планує перенести свої спортивні принципи – дисципліну та чесність – на футбольне поле, але вже в управлінському форматі.

"Одним із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри", - зазначив віце-президент житомирян.

Олександр Усик та Геннадій Буткевич (фото: ФК "Полісся")

Усик у "Поліссі": що відомо

Чемпіон світу з боксу підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. "Вовки" тоді якраз здобули право грати в українській Прем'єр-лізі.

Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він взяв участь у матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. А на зимових зборах у Іспанії перед відновленням сезону-2025/26 Олександр вийшов на поле в товариському матчі проти клубу МЛС.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксера немає.

У березні 2026 року чемпіон світу офіційно обійняв посаду першого віце-президента клубу.