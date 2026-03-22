Официально. Усик получил особое назначение в клубе УПЛ и готовит громкую реформу

14:46 22.03.2026 Вс
2 мин
Легендарный боксер изменил статус в житомирском "Полесье": теперь он - один из ключевых руководителей клуба
aimg Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Александр Усик официально переходит к новой роли в украинском футболе. Чемпион мира сменил статус игрока на кресло топ-менеджера житомирского "Полесья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Усика и пресс-службу ФК "Полесье".

Читайте также: Усик эмоционально заявил, что думает об арбитрах скандального матча "Полесье" - "Динамо"

От игрока до вице-президента

Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик официально подписали контракт, согласно которому боксер занял должность первого вице-президента.

Ранее Усик неоднократно заявлял о своем желании выйти на поле в составе "волков" в официальном матче УПЛ, однако теперь его роль в клубе стала значительно масштабнее.

"Начинаю новую главу - как первый вице-президент футбольного клуба "Полесье". Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне", - прокомментировал свое назначение Усик.

Борьба с коррупцией и судейская реформа

Одним из главных приоритетов на новой должности чемпион назвал наведение порядка в украинском арбитраже. Усик планирует перенести свои спортивные принципы - дисциплину и честность - на футбольное поле, но уже в управленческом формате.

"Одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры", - отметил вице-президент житомирян.

Александр Усик и Геннадий Буткевич (фото: ФК "Полесье")

Александр Усик и Геннадий Буткевич (фото: ФК "Полесье")

Усик в "Полесье": что известно

Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. "Волки" тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.

Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он принял участие в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. А на зимних сборах в Испании перед возобновлением сезона-2025/26 Александр вышел на поле в товарищеском матче против клуба МЛС.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.

В марте 2026 года чемпион мира официально занял должность первого вице-президента клуба.

Ранее мы писали, что Усик рассекретил планы до завершения карьеры.

