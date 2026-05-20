Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Новий статус". Анастасія Пустовіт заручилась з військовим (фото)

21:06 20.05.2026 Ср
2 хв
Акторка натякнула на зміни в особистому житті та показала обручку
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Новий статус". Анастасія Пустовіт заручилась з військовим (фото) Анастасія Пустовіт оголосила про заручини (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)
Українська акторка Анастасія Пустовіт, відома за серіалом "Тиха Нава", потішила приємною новиною. Вона виходить заміж за свого коханого-військового після п'яти років стосунків.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Пустовіт.

Як Пустовіт натякнула на заручини

Акторка опублікувала в сториз фото, на якому постала на червоному хіднику цьогорічно Каннського кінофестивалю. Для виходу вона обрала стриманий чорний образ, доповнений аксесуарами та прозорими рукавичками.

На підмізинному пальці правої руки можна помітити обручку з камінцем, яка й свідчить про зміни в особистому житті. У підписі до фото Анастасія натякнула на заручини.

"Відпустка і Канни відбулись, як і новий статус", - написала вона.

Під час фестивалю акторка представляла фільм "Весна", присвячений життю українців на тимчасово окупованих територіях.

&quot;Новий статус&quot;. Анастасія Пустовіт заручилась з військовим (фото) Пустовіт заручилася з військовим (скриншот)

Що відомо про стосунки Анастасії Пустовіт

Акторка рідко говорить про особисте життя. Відомо, що її обранець уже п'ятий рік служить у Збройних силах України. Раніше в інтерв'ю РБК-Україна вона зізналася, що навіть на відстані вони намагаються зберігати близькість.

Так, закохані постійно зідзвонюються та надсилають одне одному кружечки. Якщо є вільний час, акторка їздить до коханого, а він приїздить у відпустку.

Для Анастасії майбутній чоловік є найближчою людиною у житті. За її словами, вони класні друзі та партнери.

&quot;Новий статус&quot;. Анастасія Пустовіт заручилась з військовим (фото) Зірка "Тихої Нави" про стосунки з коханим (фото: РБК-Україна)

Раніше Пустовіт казала, що вони не ухвалювали остаточного рішення щодо одруження. Втім, схоже, зрештою усе змінилося.

"Він дуже сильно втомився. Щодо одруження, я думаю, всьому свій час", - пояснювала тоді вона.

Акторка також не приховувала бажання стати мамою, але до цього питання вона ставиться з обережністю.

"Хочу і дуже страшно... Хочеться, щоб він був поруч, або щоб я була біля нього в цей момент. Мені дуже хочеться вагітність пройти разом, народження, ці всі перші рочки", - казала вона.

Про проблеми українського кіно, низькі гонорари, боротьбу з депресією та можливу мобілізацію до війська - про це та багато іншого дивіться в повному інтерв'ю Анастасії Пустовіт для РБК-Україна LIFE.

