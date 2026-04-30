"Ні грошей, ні терпіння". Пустовіт вразила правдою про інтимні сцени в українському кіно

Анастасія Пустовіт заявила, що в Україні немає інтимних координаторів і пояснила, чому відсутність відповідного спеціаліста негативно впливає на індустрію.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Як в Україні працюють з інтимними сценами

За словами зірки серіалу "Тиха Нава", в українській кіноіндустрії немає інтимних координаторів, як за кордоном.

"В нас не працюють з інтимними сценами, якщо брати серіальне виробництво. Якщо кіношне, то можуть бути репетиції якісь. Але в нас немає такої професії, як інтимний координатор", - розповіла вона.

Анастасія вважає, що це одна з проблем індустрії.

"У нас немає акторських профспілок, нормальних контрактів, захисту акторських прав, інтимного координатора. Я сподіваюсь, що колись він з'явиться. Це в першу чергу захист для самого продакшну від можливих майбутніх позовів", - поділилася вона.

Зірка детально пояснила, навіщо на майданчику потрібен експерт з інтимних сцен.

"Він вибудовує хореографію, яка піклується про твою гігієну, твій психічний стан, робить ваш контакт перед цією сценою комфортним. Встановлює певні межі - за що тебе можна і не можна чіпати", - сказала Анастасія.

"Звісно, це все можна обговорювати в залежності від того, наскільки актор відкритий до цього. Це людина, яка може документально, контрактно всіх захистити”, - додала вона.

Пустовіт наголосила, що сцени близькості даються непросто і чоловікам.

"Їм так само складно грати такі сцени, особливо коли вони грають ґвалтівників. Це неприємно. Ти не хочеш бути цією людиною. Зі скількома чоловіками ми говорили теж на ці теми. Вони кажуть: "Це жахливо, ти просто відчуваєш в цей момент, що ти брудний, поганий", - розкрила вона.

Наразі, на думку акторки, поява в Україні фахівців з інтимних сцен малоймовірна.

"Просто те, в якому темпі ми зараз знімаємо... Я бачу, що в нас немає ні грошей на це, ні терпіння. В нас навіть взагалі репетицій останнім часом немає, що мене супер сильно засмучує. Самі собі в ногу стріляємо", - поділилася вона.

Наразі хореографія сцен з поцілунками чи у ліжку обговорюється лише творцями проєктів та між акторами самостійно, проте й тут бувають неприємні випадки.

"Воно дієво. Просто, спілкуючись потім з акторами, тобі сумно, коли чуєш якесь чергове: "Я сказала акторові, що не хочу цілуватися з язиком, а він мені суне язик в рота. Я зупиняю зйомку, і режисер на мене кричить: "Дєвочка, ти що, не можеш поцілуватися?" Ну, грубо кажучи. І таких ситуацій сотні", - сказала вона.

Анастасія наголосила, що з відомими акторами подібні випадки не виникають, а от з молодими можуть траплятися.

"Є частинка відомих акторів, з нами так ніхто розмовляти не буде. Це зрозуміло, ми можемо створити суспільний резонанс. Репутаційні ризики можуть бути. А з молодими ж можна це робити, тому мене це засмучує", - заявила вона.

