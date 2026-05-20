"Новый статус". Анастасия Пустовит обручилась с военным (фото)

Украинская актриса Анастасия Пустовит, известная по сериалу "Тиха Нава", порадовала приятной новостью. Она выходит замуж за своего возлюбленного-военного после пяти лет отношений.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Пустовит.

Как Пустовит намекнула на помолвку

Актриса опубликовала в сториз фото, на котором предстала на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году. Для выхода она выбрала сдержанный черный образ, дополненный аксессуарами и прозрачными перчатками.

На безымянном пальце правой руки можно заметить кольцо с камнем, которое и свидетельствует об изменениях в личной жизни. В подписи к фото Анастасия намекнула на помолвку.

"Отпуск и Канны состоялись, как и новый статус", - написала она.

Во время фестиваля актриса представляла фильм "Весна", посвященный жизни украинцев на временно оккупированных территориях.

Пустовит обручилась с военным (скриншот)

Что известно об отношениях Анастасии Пустовит

Актриса редко говорит о личной жизни. Известно, что ее избранник уже пятый год служит в Вооруженных силах Украины. Ранее в интервью РБК-Украина она призналась, что даже на расстоянии они стараются сохранять близость.

Так, влюбленные постоянно созваниваются и присылают друг другу кружочки. Если есть свободное время, актриса ездит к любимому, а он приезжает в отпуск.

Для Анастасии будущий муж является самым близким человеком в жизни. По ее словам, они классные друзья и партнеры.

Звезда "Тихої Нави" об отношениях с любимым (фото: РБК-Украина)

Ранее Пустовит говорила, что они не принимали окончательного решения о женитьбе. Впрочем, похоже, все изменилось.

"Он очень сильно устал. По поводу женитьбы, я думаю, всему свое время", - объясняла тогда она.

Актриса также не скрывала желания стать мамой, но к этому вопросу она относится с осторожностью.

"Хочу и очень страшно... Хочется, чтобы он был рядом, или чтобы я была возле него в этот момент. Мне очень хочется беременность пройти вместе, рождение, эти все первые годики", - говорила она.

О проблемах украинского кино, низких гонорарах, борьбе с депрессией и возможной мобилизации в армию - об этом и многом другом смотрите в полном интервью Анастасии Пустовит для РБК-Украина LIFE.