Пустовіт назвала свої "червоні лінії" в заробітках: "Я на таке не піду"

18:34 30.04.2026 Чт
2 хв
Акторка пояснила, як змінилися гонорари акторів за час великої війни та скільки платять за кордоном
aimg Сюзанна Аль Маріді
Пустовіт назвала свої "червоні лінії" в заробітках: "Я на таке не піду" Анастасія Пустовіт (фото: РБК-Україна)

Анастасія Пустовіт поділилася подробицями заробітків в кіно. Вона зізналася, на які умови праці не готова погоджуватися та як змінилися гонорари акторів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Пустовіт рознесла стандарти краси в кіно

Що сказала Пустовіт про заробітки в кіно

Акторка зізналася, що "червоні лінії" в акторстві залежать від особистих обставин.

"Звісно, межа є. У мене бували такі періоди, коли в мене взагалі не було грошей. Я йшла вже в таке, щоб просто заробити. А бували періоди, коли мала змогу відмовитися", - поділилася вона.

Анастасія дала зрозуміти, що гонорари акторів значно впали за час повномасштабної війни. Водночас у неї є власна фінансова межа, яку вона не готова перетинати.

"Був випадок, коли мені запропонували тривалий проєкт, але гонорар такий, що я на таке не піду. Мені здається, що в нас всі так "демпінгнули" ціни акторів - це теж величезна проблема з війною", - розповіла вона.

За її словами, на ситуацію з виплатами вплинули як продюсери, так і актори.

"Це зробили всі разом. Продюсери сказали: "Немає грошей". Продукт обмежений. Російські гроші вже не заходять, на два ринки ми не знімаємо. Тому ми почали погоджуватися. Я не знаю, у кого як, але в мене прям дуже низькі гонорари в Україні", - поділилася вона.

Водночас акторка зазначила, що за кордоном вдається заробити значно більше.

"У два з половиною-чотири рази більше", - зауважила вона.


Хто така Анастасія Пустовіт

Українська акторка народилася 27 1994 року в Скадовську. Закінчила університет імені Карпенка-Карого.

Працює в столичному театрі драми і комедії на лівому березі. Відома за серіалами "Перші ластівки", "Повернення", "Тиха Нава".

Коханий Анастасії захищає Україну в лавах ЗСУ, а сама вона активно займається волонтерством. За допомогу війську на початку березня цього року вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня.



Пустовіт вразила зізнанням про лікування депресії

Пустовіт розповіла, чи планує виходити заміж за коханого-військового

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге