Пустовіт назвала свої "червоні лінії" в заробітках: "Я на таке не піду"
Анастасія Пустовіт поділилася подробицями заробітків в кіно. Вона зізналася, на які умови праці не готова погоджуватися та як змінилися гонорари акторів.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Що сказала Пустовіт про заробітки в кіно
Акторка зізналася, що "червоні лінії" в акторстві залежать від особистих обставин.
"Звісно, межа є. У мене бували такі періоди, коли в мене взагалі не було грошей. Я йшла вже в таке, щоб просто заробити. А бували періоди, коли мала змогу відмовитися", - поділилася вона.
Анастасія дала зрозуміти, що гонорари акторів значно впали за час повномасштабної війни. Водночас у неї є власна фінансова межа, яку вона не готова перетинати.
"Був випадок, коли мені запропонували тривалий проєкт, але гонорар такий, що я на таке не піду. Мені здається, що в нас всі так "демпінгнули" ціни акторів - це теж величезна проблема з війною", - розповіла вона.
За її словами, на ситуацію з виплатами вплинули як продюсери, так і актори.
"Це зробили всі разом. Продюсери сказали: "Немає грошей". Продукт обмежений. Російські гроші вже не заходять, на два ринки ми не знімаємо. Тому ми почали погоджуватися. Я не знаю, у кого як, але в мене прям дуже низькі гонорари в Україні", - поділилася вона.
Водночас акторка зазначила, що за кордоном вдається заробити значно більше.
"У два з половиною-чотири рази більше", - зауважила вона.
Хто така Анастасія Пустовіт
Українська акторка народилася 27 1994 року в Скадовську. Закінчила університет імені Карпенка-Карого.
Працює в столичному театрі драми і комедії на лівому березі. Відома за серіалами "Перші ластівки", "Повернення", "Тиха Нава".
Коханий Анастасії захищає Україну в лавах ЗСУ, а сама вона активно займається волонтерством. За допомогу війську на початку березня цього року вона отримала орден "За заслуги" ІІІ ступеня.