"Навіть у в'язниці є терміни". Пустовіт про несправедливість у війську та власну мобілізацію

19:15 30.04.2026 Чт
Акторка поділилася, чи думає долучитися до ЗСУ та які проблеми бачить в армії
"Навіть у в'язниці є терміни". Пустовіт про несправедливість у війську та власну мобілізацію

Українська акторка Анастасія Пустовіт поділилася, як ставиться до можливості власної мобілізації. Вона також висловилася про несправедливість, з якою зіштовхуються військові.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Пустовіт про власну мобілізацію

Акторка, коханий якої захищає Україну в лавах ЗСУ, раніше думала долучитися до війська.

Вона зізналася, що ще не ухвалила остаточне рішення. Наразі має внутрішні сумніви, які заважають зробити крок у цьому напрямку.

"Це таке складне запитання. Тут дуже багато моїх відмовок, чому я не мобілізуюсь. Дуже багато моєї слабкості. Я перманентно відчуваю провину через свою немобілізацію", - зізналася вона.

Анастасія Пустовіт про мобілізацію (фото: РБК-Україна)

Про несправедливість у війську

Окремо акторка, яка має досвід волонтерства та особисті зв'язки з військовими, висловилася про несправедливість, яка існує в армії.

"Зарплатня та відсутність демобілізації. Це просто жахливо, що хлопці відчувають себе заручниками війська. Особливо добровольці, особливо ті, хто пішли на початку. Навіть у в'язниці є терміни, коли ти вийдеш", - зауважила Пустовіт.

"Я розумію, що нас менше, ніж їх. Прекрасно розумію, що тих людей, які мають вже такий досвід, як, наприклад, у мого хлопця, вже ніхто нікуди не відпустить. Але ж через те, що людей мало, на ньому колосальне навантаження. А піхота, яка по 200 днів перебуває, це не нормально", - додала вона.

Звернула увагу Анастасія і на рівень фінансового забезпечення військових у тилу.

"Що це значить: тиловик отримує 20 тисяч? Охоронець в АТБ отримує більше. Ви що подуріли чи що? Як таке може бути? От і несправедливість, що для нас це все раптом стало нормою", - наголосила вона.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
