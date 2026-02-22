Олімпіада-2026: топ-10 результатів українців

Збірна України завершила свої виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без нагород. Таке трапилося втретє в історії та вперше за останні 16 років.

Найгірші Ігри в історії

Для України це третій випадок в історії, коли зимова Олімпіада завершується без медалей. Аналогічні результати були зафіксовані у Солт-Лейк-Сіті-2002 та у Ванкувері-2010.

Однак, якщо зануритися в деталі, Олімпіада-2026 виявилася гіршою за попередні невдалі роки за якістю найвищих місць. У безмедальних 2002-му та 2010-му найвищою позицією була п'ята: Валентина Шевченко (лижні перегони, 2002), Станіслав Кравчук (фрістайл, 2002) та Андрій Дериземля (біатлон, 2010).

У Мілані ж найкращим результатом в індивідуальних змаганнях стало лише 10-те місце.

Дещо вищі позиції Україна посіла в командних дисциплінах – зокрема, санному спорті, лижній акробатиці та біатлонних естафетах.

Топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026:

6-те місце – Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір)

– Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір) 6-те місце – Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, командна естафета)

– Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, командна естафета) 7-ме місце – Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, двійки)

– Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, двійки) 8-ме місце – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

– Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета) 9-те місце – Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета)

– Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета) 10-те місце – Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

– Віталій Мандзин (біатлон, масстарт) 10-те місце – Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика)

– Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика) 10-те місце – Катерина Коцар (фристайл, бігейр)

– Катерина Коцар (фристайл, бігейр) 12-те місце – Андрій Мандзій (сани, одномісні)

– Андрій Мандзій (сани, одномісні) 13-те місце – Ангеліна Брикіна (фристайл, лижна акробатика)

Кількість не перейшла в якість

Цікаво, що цього року Україну представляли 46 спортсменів у 11-ти видах спорту. Це солідний кількісний склад, який перевищував чисельність делегацій на найуспішніших для нас Іграх у Ліллегаммері-1994 та Сочі-2014. Проте масштабна присутність не конвертувалася в олімпійський метал.

Скільки медалей має Україна

Усього за дев'ять зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:

3 золоті

2 срібні

4 бронзові

Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".

Україна на зимових Олімпіадах: