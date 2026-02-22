ua en ru
Нд, 22 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026: топ-10 результатів українців

Неділя 22 лютого 2026 12:42
UA EN RU
Олімпіада-2026: топ-10 результатів українців Збірна України на церемонії відкриття ОІ-2026 (фото: НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України завершила свої виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без нагород. Таке трапилося втретє в історії та вперше за останні 16 років.

Результати вітчизняних атлетів у Мілані та Кортіні – підсумовує РБК-Україна.

Читайте також: Хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Найгірші Ігри в історії

Для України це третій випадок в історії, коли зимова Олімпіада завершується без медалей. Аналогічні результати були зафіксовані у Солт-Лейк-Сіті-2002 та у Ванкувері-2010.

Однак, якщо зануритися в деталі, Олімпіада-2026 виявилася гіршою за попередні невдалі роки за якістю найвищих місць. У безмедальних 2002-му та 2010-му найвищою позицією була п'ята: Валентина Шевченко (лижні перегони, 2002), Станіслав Кравчук (фрістайл, 2002) та Андрій Дериземля (біатлон, 2010).

У Мілані ж найкращим результатом в індивідуальних змаганнях стало лише 10-те місце.

Дещо вищі позиції Україна посіла в командних дисциплінах – зокрема, санному спорті, лижній акробатиці та біатлонних естафетах.

Топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026:

  • 6-те місце – Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір)
  • 6-те місце – Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, командна естафета)
  • 7-ме місце – Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, двійки)
  • 8-ме місце – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
  • 9-те місце – Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета)
  • 10-те місце – Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
  • 10-те місце – Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика)
  • 10-те місце – Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • 12-те місце – Андрій Мандзій (сани, одномісні)
  • 13-те місце – Ангеліна Брикіна (фристайл, лижна акробатика)

Кількість не перейшла в якість

Цікаво, що цього року Україну представляли 46 спортсменів у 11-ти видах спорту. Це солідний кількісний склад, який перевищував чисельність делегацій на найуспішніших для нас Іграх у Ліллегаммері-1994 та Сочі-2014. Проте масштабна присутність не конвертувалася в олімпійський метал.

Скільки медалей має Україна

Усього за дев'ять зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:

  • 3 золоті
  • 2 срібні
  • 4 бронзові

Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".

Україна на зимових Олімпіадах:

  • Ліллегаммер-1994 – 1 "золото" та 1 "бронза" – 13 місце у медальному заліку
  • Нагано-1998 – 1 "срібло" – 18 місце
  • Солт-Лейк-Сіті-2002 – без нагород
  • Турин-2006 – 2 "бронзи" – 25 місце
  • Ванкувер-2010 – без нагород
  • Сочі-2014 – 1 "золото", 1 "бронза" – 20 місце
  • Пхенчхан-2018 – 1 "золото" – 21 місце
  • Пекін-2022 – 1 "срібло" – 25 місце
  • Мілан / Кортіна-2026 – без нагород

Також дізнайтеся розклад фіналів останнього дня та час церемонії закриття Олімпіади-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони
Люди під завалами, знеструмлення та пожежі: все про атаку РФ на Київщину, Одесу та регіони
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"