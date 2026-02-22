Яскравий фінал Олімпіади-2026: США та Канада розіграли трилер у хокейній битві за "золото"

Чоловічий хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх в Італії завершився справжнім трилером. У фінальному протистоянні двох найсильніших збірних планети США здолали Канаду, вперше за довгий час піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального поєдинку .

Хокей, чоловіки, фінал

США – Канада – 2:1 (овертайм)

Битва титанів на льоду

Фінал у Мілані став кульмінацією всієї Олімпіади. Американці розпочали активніше. Вже на 6-й хвилині лідер атак "зірково-смугастих" Меттью Болді з ювелірної передачі Остона Меттьюса вразив ворота канадців.

Канада, яка у півфіналі склала повноваження чинних чемпіонів — фінів, тривалий час не могла підібрати ключі до воріт суперника. Рівновагу було відновлено лише під завісу другого періоду: захисник Кейл Макар за дві хвилини до сирени відновив інтригу – 1:1.

"Валідол" третього періоду

Третя двадцятихвилинка пройшла у форматі "валідолу" для вболівальників обох команд. Нейтон Маккінон мав стовідсотковий шанс вивести "кленових" уперед, але якимось дивом не влучив у порожній кут воріт.

Наприкінці зустрічі нерви почали здавати в обох колективів. Спершу канадець Сем Беннетт отримав 4-хвилинний штраф за небезпечну гру високо піднятою ключкою, подарувавши США чисельну перевагу. Проте американці не скористалися шансом, а згодом самі залишилися у меншості після аналогічного порушення від Джека Г'юза.

Овертайм та історичний тріумф

Оскільки основний час завершився нічиєю, доля чемпіонства вирішувалася у додатковий час. У форматі овертайму збірна США виявилася влучнішою: вирішальний кидок приніс американцям перемогу з рахунком 2:1. "Золоту" шайбу у контратаці закинув Г'юз.

Збірна США - олімпійські чемпіони (фото: x.com/milanocortina26)

Ця перемога стала для США історичною. Це лише третє олімпійське "золото" в історії американського хокею і перше з 1980 року. Таким чином, США перервали 46-річну безтрофейну серію, що тривала з часів легендарного "Дива на льоду".