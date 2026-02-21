Олімпіада-2026: хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Визначено атлетів, які представлятимуть Україну під час урочистого завершення зимових Ігор у Мілані. Почесну місію виконає дует фристайлістів, які продемонстрували стійкість у змаганнях з лижної акробатики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційному сайті Олімпіади-2026.

Обрано представників збірної України

На офіційному рівні оголошено імена спортсменів, які винесуть державний символ на парад атлетів під час церемонії закриття Олімпійських ігор-2026.

Цьогоріч Україну представлятимуть майстри лижної акробатики - Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Зазначимо, що на старті змагань у Мілані прапор також несли двоє атлетів: представник скелетону Владислав Гераскевич та майстриня шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Такий формат представництва зберігається і для фінальної частини Олімпіади.

Результати виступів прапороносців у Мілані

Обидва фристайлісти брали участь у двох дисциплінах протягом поточних Ігор.

Ангеліна Брикіна зупинилася за крок до вирішальної стадії в особистих змаганнях, посівши 13-те підсумкове місце.

Дмитро Котовський завершив індивідуальні виступи на 17-й позиції.

У командному турнірі українське тріо у складі Брикіної, Котовського та Олександра Окіпнюка претендувало на високі місця після першого стрибка Ангеліни, проте через помилки партнерів у наступних спробах збірна фінішувала шостою.

Зокрема, тренерський штаб відмовився від виконання Котовським складного стрибка "Ураган" на користь простішої програми, яка, зрештою, не принесла бажаного результату.

Де та коли дивитися церемонію закриття

Офіційне прощання з зимовою Олімпіадою відбудеться у неділю, 22 лютого. Початок урочистостей заплановано на 21:30 за київським часом.

Ці Ігри стануть третіми в історії незалежної України, які національна збірна завершує без завойованих нагород.

Історична довідка: хто ніс прапор України раніше

Традиція довіряти прапор представникам лижної акробатики продовжується. Раніше цю місію виконували: