Норвегия переписала историю зимних Игр: финальный медальный зачет Олимпиады-2026
В Италии завершился главный спортивный праздник четырехлетия - зимние Олимпийские игры 2026 года. В течение 16 дней в Милане и Кортине-д'Ампеццо атлеты со всего мира боролись за награды, а финальный зачет зафиксировал абсолютное доминирование одной страны.
Абсолютные рекорды Норвегии
Сборная Норвегии в очередной раз подтвердила статус главной силы в зимних видах спорта, уверенно выиграв общекомандный зачет. Скандинавы не просто заняли первое место, но и установили новый исторический ориентир - 18 золотых медалей.
Это лучший результат за всю историю проведения зимних Олимпиад (предыдущий рекорд также принадлежал норвежцам - 16 "золотых" в Пекине-2022).
Всего в копилке Норвегии 41 награда: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. И это также новый лучший результат в истории белых Игр.
Вечное достижение в историческом контексте
Норвегия уверенно лидирует и в историческом зачете. Триумф 2026 года - 11-я общая победа "викингов" на зимних Олимпиадах.
Представители этой страны выиграли командный зачет еще на первом зимнем форуме - в 1924 году. Они же побеждают уже на четвертых Играх подряд.
Этот рекорд Норвегии можно считать вечным, поскольку ближайший преследователь - СССР (7 побед на зимних Олимпиадах) - уже давно самоликвидировался. А дальше идет Германия, у которой лишь три подобных триумфа.
Йоханнес Клебо и его золотая коллекция (фото: instagram.com/johanneshk)
Феномен Йоханнеса Клебо
Главной звездой Игр в Милане стал легендарный лыжник Йоханнес Клебо. Норвежец продемонстрировал невероятный результат, победив во всех дисциплинах, где принимал участие. На счету Клебо - шесть золотых медалей этой Олимпиады.
Благодаря этому успеху Йоханнес стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр, имея в своем активе суммарно 11 золотых наград за карьеру.
Итоговый медальный зачет
Кроме лидера, высокие результаты продемонстрировали сборные США и Нидерландов. Хозяева турнира, итальянцы, завоевали рекордное для себя количество наград, но этого хватило лишь для четвертого места: они уступили нидерландской команде по количеству "серебра". В сверхплотной борьбе место в топ-5 завоевала сборная Германии.
Всего же 29 сборных получили медали Олимпийских игр-2026, из них 20 команд завершили соревнования, имея золотые награды.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 18 "золота" + 12 "серебра" + 11 "бронзы" = 41 медаль
- США - 12 + 12 + 9 = 33
- Нидерланды - 10 + 7 + 3 = 20
- Италия - 10 + 6 + 14 = 30
- Германия - 8 + 10 + 8 = 26
- Франция - 8 + 9 + 6 = 23
- Швеция - 8 + 6 + 4 = 18
- Швейцария - 6 + 9 + 8 = 23
- Австрия - 5 + 8 + 5 = 18
- Япония - 5 + 7 + 12 = 24
Безмедальные Игры Украины
Для украинской команды нынешние Игры завершились без добытых наград. Честь сине-желтого флага защищали 46 спортсменов в 11 видах спорта, однако подняться на пьедестал нашим атлетам не удалось.
Это третий раз в истории Украины, когда сборная возвращается с зимней Олимпиады без медалей. Подобные результаты были зафиксированы в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере. Лучшими достижениями украинцев в Италии стали места в топ-10 во фристайле, биатлоне и санном спорте.
