Главная » Развлечения » Спорт

Норвегия переписала историю зимних Игр: финальный медальный зачет Олимпиады-2026

Воскресенье 22 февраля 2026 20:25
Йоханнес Клебо и сборная Норвегии установили исторические рекорды (фото: x.com/milanocortina26)
Автор: Андрей Костенко

В Италии завершился главный спортивный праздник четырехлетия - зимние Олимпийские игры 2026 года. В течение 16 дней в Милане и Кортине-д'Ампеццо атлеты со всего мира боролись за награды, а финальный зачет зафиксировал абсолютное доминирование одной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую таблицу медалей ОИ-2026.

Читайте также: США и Канада разыграли триллер в хоккейной битве за "золото" Олимпиады-2026

Абсолютные рекорды Норвегии

Сборная Норвегии в очередной раз подтвердила статус главной силы в зимних видах спорта, уверенно выиграв общекомандный зачет. Скандинавы не просто заняли первое место, но и установили новый исторический ориентир - 18 золотых медалей.

Это лучший результат за всю историю проведения зимних Олимпиад (предыдущий рекорд также принадлежал норвежцам - 16 "золотых" в Пекине-2022).

Всего в копилке Норвегии 41 награда: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. И это также новый лучший результат в истории белых Игр.

Вечное достижение в историческом контексте

Норвегия уверенно лидирует и в историческом зачете. Триумф 2026 года - 11-я общая победа "викингов" на зимних Олимпиадах.

Представители этой страны выиграли командный зачет еще на первом зимнем форуме - в 1924 году. Они же побеждают уже на четвертых Играх подряд.

Этот рекорд Норвегии можно считать вечным, поскольку ближайший преследователь - СССР (7 побед на зимних Олимпиадах) - уже давно самоликвидировался. А дальше идет Германия, у которой лишь три подобных триумфа.

Йоханнес Клебо и его золотая коллекция (фото: instagram.com/johanneshk)

Йоханнес Клебо и его золотая коллекция (фото: instagram.com/johanneshk)

Феномен Йоханнеса Клебо

Главной звездой Игр в Милане стал легендарный лыжник Йоханнес Клебо. Норвежец продемонстрировал невероятный результат, победив во всех дисциплинах, где принимал участие. На счету Клебо - шесть золотых медалей этой Олимпиады.

Благодаря этому успеху Йоханнес стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр, имея в своем активе суммарно 11 золотых наград за карьеру.

Итоговый медальный зачет

Кроме лидера, высокие результаты продемонстрировали сборные США и Нидерландов. Хозяева турнира, итальянцы, завоевали рекордное для себя количество наград, но этого хватило лишь для четвертого места: они уступили нидерландской команде по количеству "серебра". В сверхплотной борьбе место в топ-5 завоевала сборная Германии.

Всего же 29 сборных получили медали Олимпийских игр-2026, из них 20 команд завершили соревнования, имея золотые награды.

Топ-10 медального зачета:

  1. Норвегия - 18 "золота" + 12 "серебра" + 11 "бронзы" = 41 медаль
  2. США - 12 + 12 + 9 = 33
  3. Нидерланды - 10 + 7 + 3 = 20
  4. Италия - 10 + 6 + 14 = 30
  5. Германия - 8 + 10 + 8 = 26
  6. Франция - 8 + 9 + 6 = 23
  7. Швеция - 8 + 6 + 4 = 18
  8. Швейцария - 6 + 9 + 8 = 23
  9. Австрия - 5 + 8 + 5 = 18
  10. Япония - 5 + 7 + 12 = 24

Норвегия переписала историю зимних Игр: финальный медальный зачет Олимпиады-2026

Безмедальные Игры Украины

Для украинской команды нынешние Игры завершились без добытых наград. Честь сине-желтого флага защищали 46 спортсменов в 11 видах спорта, однако подняться на пьедестал нашим атлетам не удалось.

Это третий раз в истории Украины, когда сборная возвращается с зимней Олимпиады без медалей. Подобные результаты были зафиксированы в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере. Лучшими достижениями украинцев в Италии стали места в топ-10 во фристайле, биатлоне и санном спорте.

Также узнайте, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады.

Рекорды Сборная Украины
