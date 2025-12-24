ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Неправдиві звинувачення". Наталка Денисенко порушила мовчання після інтерв'ю Федінчика

Середа 24 грудня 2025 18:53
UA EN RU
"Неправдиві звинувачення". Наталка Денисенко порушила мовчання після інтерв'ю Федінчика Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Наталка Денисенко зробила заяву щодо реакції суспільства на її особисте життя. Це сталося після резонансного інтерв'ю її колишнього чоловіка Андрія Федінчика, який підтвердив подружню зраду з боку акторки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Денисенко.

Що написала Наталка Денисенко

Акторка опублікувала серію стильних фото та поділилася роздумами про публічні обговорення її особистого життя. Вона дала зрозуміти, що не шкодує про власний вибір.

"Добре, що я живу не у 18 сторіччі. Думаю, мене як жінку, яка обирає бути щасливою, обирає найкраще відношення до себе, не дозволяє себе ображати та хизується своєю чарівливістю і любов'ю до життя, давно б уже спалили на вогнищі", - написала вона.

Наталка наголосила, що свідомо обрала себе та власне щастя, попри хвилю критики та звинувачень. За словами акторки, багато з того, що пишуть і говорять про неї, не відповідає дійсності.

"Сьогодні таке світле свято, але саме рік тому я прийняла рішення обрати себе, і безмежно цьому рада. Не дивлячись на неправдиві звинувачення чи обговорення, я можу сказати: я щаслива. Життя дуже цікава штука - що випромінюєте, те вам і покажеться", - додала вона.

Денисенко висловилася про хейт (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що сказав Федінчик про розлучення з Денисенко

Нагадаємо, раніше актор та військовий підтвердив подружню зраду з боку колишньої дружини. За його словами, він відчув, що стосунки завершилися на початку січня після повернення з операції.

Денисенко заперечила, що перебуває в стосунках з іншим. Потім вони поговорили й вирішили розлучитися, хоча Андрій волів зберегти сім'ю. Згодом він дізнався від друзів, що "вона в стосунках довгий час".

Обранцем виявився бізнесмен та модель Юрій Савранський. Пара віднедавна більше не приховує свої почуття. Навіть засвітилися разом на "Танцях з зірками", в яких акторка брала участь.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну