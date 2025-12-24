"Неправдиві звинувачення". Наталка Денисенко порушила мовчання після інтерв'ю Федінчика

Наталка Денисенко зробила заяву щодо реакції суспільства на її особисте життя. Це сталося після резонансного інтерв'ю її колишнього чоловіка Андрія Федінчика, який підтвердив подружню зраду з боку акторки.

Що написала Наталка Денисенко

Акторка опублікувала серію стильних фото та поділилася роздумами про публічні обговорення її особистого життя. Вона дала зрозуміти, що не шкодує про власний вибір.

"Добре, що я живу не у 18 сторіччі. Думаю, мене як жінку, яка обирає бути щасливою, обирає найкраще відношення до себе, не дозволяє себе ображати та хизується своєю чарівливістю і любов'ю до життя, давно б уже спалили на вогнищі", - написала вона.

Наталка наголосила, що свідомо обрала себе та власне щастя, попри хвилю критики та звинувачень. За словами акторки, багато з того, що пишуть і говорять про неї, не відповідає дійсності.

"Сьогодні таке світле свято, але саме рік тому я прийняла рішення обрати себе, і безмежно цьому рада. Не дивлячись на неправдиві звинувачення чи обговорення, я можу сказати: я щаслива. Життя дуже цікава штука - що випромінюєте, те вам і покажеться", - додала вона.

Денисенко висловилася про хейт (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що сказав Федінчик про розлучення з Денисенко

Нагадаємо, раніше актор та військовий підтвердив подружню зраду з боку колишньої дружини. За його словами, він відчув, що стосунки завершилися на початку січня після повернення з операції.

Денисенко заперечила, що перебуває в стосунках з іншим. Потім вони поговорили й вирішили розлучитися, хоча Андрій волів зберегти сім'ю. Згодом він дізнався від друзів, що "вона в стосунках довгий час".

Обранцем виявився бізнесмен та модель Юрій Савранський. Пара віднедавна більше не приховує свої почуття. Навіть засвітилися разом на "Танцях з зірками", в яких акторка брала участь.